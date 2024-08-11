林郁婷被挖2年前「青澀錄影片段」！羞喊1句話 網朝聖洗版：神預言

記者潘慧中／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷11日以壓倒性表現，勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌殊榮，過往上節目的片段也陸續被挖了出來，尤其是2年多前上《同學來了》的影片，青澀靦腆的模樣再度圈粉無數。

▲林郁婷2年多前上節目宣傳全運會相關活動。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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林郁婷當時是上節目宣傳新北市全運會的相關活動，過程中，她不改幽默害羞地說：「大家如果有興趣的話，可以過去幫自己喜歡的選手加油，如果沒有喜歡的選手的話，也可以來幫我加油沒關係。」

▲▼林郁婷當時笑說可以去幫她加油。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



來賓丫頭（詹子晴）聽完馬上說「幫妳加油」，主持人納豆也笑回「現在開始喜歡妳」，阿Ken和安心亞則連聲大喊「喜歡妳，喜歡妳，喜歡！幫妳加油」，意外和11日凌晨全台灣人的心聲不謀而合。

▲▼林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）



此外，林郁婷還宣傳了全運包的內容物，包括帽子、毛巾、頭巾以及她最喜歡的口罩在內，「我自己也都已經上網買了好幾個，我怕我自己收藏不到，所以先買起來，先買再說！」

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