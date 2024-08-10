福夢首辦大型個唱　嘉賓陣容超華麗「Marz23也來了」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團福夢日前首度於台中圓滿戶外劇場開唱，吸引3000粉絲參與，他們以單曲〈Sad Melody〉開場，接續夯歌〈超級嬰兒〉，主唱李浩瑋在演唱〈Let Go〉前，感性分享：「我們都因著福夢這個名字而聚在一起，創造著只屬於我們的回憶。」此外，嘉賓王謙Goatak、PIZZALI、Marz 23輪番登場，與福夢合唱多首單曲，引爆全場。

▲福夢昨晚在台中開唱。（圖／形上娛樂提供）

福夢在今年成軍滿六年，從當初台下只有數人，到今天滿滿三千人的場面，福夢感動地說：「雖然距離當初的願景，還有很長的路要走，但至少可以肯定的說，我們已經On the way，在路上了！」此次演唱會，福夢以安全為最高準則，全場原地跳動，取代開圈衝撞。

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嘉賓王謙則一改平日治癒系歌手形象，身穿透明薄紗上衣力挺好兄弟福夢；PIZZALI 則是與福夢合唱年底即將發行的新歌單曲〈4am〉，還邊脱掉外套，露出精壯的臂肌；而唱到夯曲〈反正我願意〉時，Marz 23驚喜現身大螢幕隔空對唱，最後跟大家喊話：「請大家刷爆這首歌，你們願不願意呀？」又笑說：「你們繼續跟福夢享受今晚，玩得開心，我要去泡奶了！」最終在全場大合唱〈我活著〉的歌聲中，為炸的一晚畫下完美句點。

▲福夢與Marz23隔空對唱。（圖／形上娛樂提供）

此外，福夢也特別將三名成員「擬兔化」，化身為衝撞兔飛奔月球，推出福夢中秋周邊商品甜點禮盒，設計六款精美福夢歌詞籤詩，從「小福」到「吉福」，每盒隨機附贈一款籤詩。