獨家／「神之美乳」認了曾經拍到哭　熱愛騎乘位現場也要當吃貨

記者葉文正／台北報導

日本女優「神之美乳」櫻空桃已經是第二次參加TRE，並在活動之餘接受《Ettoday新聞雲》專訪，她覺得觀眾很熱情，很想再來台灣，也透露活動結束都會騎單車到處跑，並坦承自己最熱愛騎乘位，請粉絲趕快去買來看。

▲日本女優神之美乳櫻空桃。（圖／記者黃克翔攝）

櫻空桃說自己很喜歡到台灣，這次還特地學了中文說：「我愛你」，訪問現場她也嬌滴滴地說：「想跟粉絲說我愛你」甜爆眾人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲櫻空桃有美乳也有美腿。（圖／記者黃克翔攝）

他認為不管是日本或台灣粉絲都很熱情，也有人很害羞，對於這次的主舞台印象深刻。對於喜歡的男生類型，櫻空桃也說：「比起外觀，我會更重視對方的個性，具體點來說，喜歡乾乾淨淨的男生，如果個性更溫柔也會喜歡，只要喜歡就是我的菜。」並沒有局限類型。

▲櫻空桃說熱愛騎腳踏車。（圖／記者黃克翔攝）

櫻空桃也笑說，自己擁有特殊體質，「我很會吃，但是怎麼吃都吃不胖。」至於最得意身體的部位，也透露：「我很喜歡自己的腹肌，皮膚也保持得很好，當然會很喜歡自己的胸部，因為摸起來很柔軟。」

▲她最喜歡騎乘位。（圖／記者黃克翔攝）

她也被問到，沒工作時熱愛的活動，櫻空桃也說了：「最近迷上了製作手做餅乾，今年夏天很熱，也會待在家裡慵懶過一天，如果天氣不熱，會喜歡騎車到處晃，像上次來TRE，會後也租自行車在台灣騎來騎去，不過好像沒有被粉絲認出來。」

對於自己熱愛的AV工作，櫻空桃也認了最喜歡的體位是騎乘位，進行時，也希望先攻略男生，敏感地方有很多，因為自己也很喜歡被摸。「對於騎乘位，跟其他女優比起來，我也做很多研究，很用心，粉絲可以多注意這部分，最有自信是我的聲音很可愛。」

櫻空桃也說拍攝前，最喜歡飲食方面的活動，「我拍片一定是從頭吃到尾，會麻煩經紀人準備很多東西，補充熱量，即便這樣肚子也不會跑出來，這是我過人之處，上次拍片都也吃了熱愛的手卷跟壽司。擔擔麵也很喜歡，牛排也很愛。」

她也告訴大家，拍片的深刻經驗，「記得我新人時，因為不習慣AV的工作模式，覺得很累，曾經拍片拍到哭，現在已經很熟悉現場感覺，就很沉浸在拍攝當中。」

櫻空桃也說，如果不當女優，真的很喜歡服務業，因為喜歡跟別人接觸，不當女優，會選擇跟人多接觸的工作，也想要經營小酒吧，可以跟客人聊天，或是裡面也有卡拉OK。因為對音樂很有興趣，經營小酒吧等於完成自己夢想。

至於喜歡的女優同輩或前輩，她覺得最崇拜兩位，一個是前輩大槻響，另一位是波多野結依，她們很有經驗，也是傳奇人物，希望有一天自己也可變傳奇，一直受到粉絲喜愛。

櫻空桃想要推薦自己風俗店的片給粉絲，這是她最推薦給粉絲的作品，也拍了很多風俗店影片，所以想推坑給粉絲。

她謝謝粉絲一路支持，因為粉絲都是大老遠過來，雖然有的人不能到場，也有人在IG為她加油，因此獲得滿滿元氣，希望粉絲多跟她交流，支持她。另外針對TRE，她在主舞台，看到了粉絲為她做燈牌，還有應援的T恤，真的相當感動。

粉絲請注意，這次入場TRE就有機會與女優挑戰大尺度遊戲互動，近距離從心儀的女優手上獲得限量黑卡。找朋友們一起感受美夢成真更划算，憑「四人揪團票」就能玩翻五大舞台。TRE台北國際成人展購票請上：https://jkface.net/redexpo/2024/ticket。