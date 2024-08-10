梁文音七夕許願：歡迎帥哥來追！　秒收超浪漫情人節花束　

記者蔡琛儀／台北報導

今（10日）是七夕情人節，梁文音以「愛神」的身份在Threads開放許願池，幫助粉絲以歌聲表達愛意。然而，她卻收到大量粉絲希望能透過她的歌追回前任或療愈情傷的請求，讓她感到哭笑不得，「看來我是分手派，不是熱戀派的。」

▲梁文音七夕收到公司送的花束。（圖／環球提供）

梁文音分享，有粉絲希望能帶前任去她的「為什麼聽情歌」演唱會，透過歌曲喚起兩人的過往情誼與回憶，進而追回前任。她認為，聽歌就像翻相片，能整理當下的思緒，讓回憶幫忙做出不同的決定，無論是分手或復合，都能從演唱會中獲得一些啟示。

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梁文音近期忙於錄製新歌，七夕情人節也在工作中度過，他所屬環球音樂的同仁提前到錄音室探班，送上情人節花束，祝她「早日脫單」，梁文音坦言每次情人節都在工作中度過，看著台下雙雙對對，讓她好羨慕。

▲梁文音將在10月開唱。（圖／環球提供）

感情狀態還在「追求幸福」的她，對於理想型，梁文音表示希望對方年紀相仿、聊得來，且一樣愛運動或有耐心等她運動的暖男，笑說：「如果剛好是帥哥更好，歡迎來追喔！」問到是否有招桃花的撇步？她自豪：「完全沒有耶，因為我一直桃花滿多的。」曾被誇「很會撒嬌」，可能就是桃花滿滿的原因。此外，她也將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，購票洽ibon售票系統。