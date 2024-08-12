小孟老師／8月12日星座運勢　水瓶擁好人緣

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：有效降低成本
感情：人際圈好人緣
財運：度過艱難時刻
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：生意始於朋友
感情：攜手面對現實
財運：小成本大生意
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：樹立行業典範
感情：建立友善關係
財運：投機希望略增
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【土象星座】
工作：適合推新計劃
感情：願意為他付出
財運：另闢賺錢捷徑
幸運色：銀色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：事業大展長才
感情：情人默契十足
財運：獲利再創新高
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：可望談成生意
感情：伴侶心有靈悉
財運：可得豐厚獲利
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：天秤
【水象星座】
工作：多閱讀有收穫
感情：規劃婚後生活
財運：財務評估特準
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：事業大有助益
感情：內心非常狂野
財運：穩定發展局面
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：做好分內事情
感情：得到對方關心
財運：跟著家人投資
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：得到顧客支持
感情：建立深厚情感
財運：豐盛獲利湧入
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：雙子
工作：改變自己世界
感情：新戀情新機會
財運：投資獲利可觀
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：打造精益求精
感情：打扮漂亮性感
財運：獲利應憑實力
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響