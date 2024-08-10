《海洋奇緣2》台灣上映日公開！　光預告就超越《腦筋急轉彎2》

記者黃庠棻／台北報導

迪士尼經典動畫系列最新作品《海洋奇緣2》將於11月28日（四）在全台大銀幕再續奇緣！繼首支預告打破迪士尼動畫作品預告片觀看紀錄，最新預告精彩度持續飆升，這次揭曉了更驚險刺激的冒險旅程、新加入的探險成員、毛伊的華麗現身，以及大反派首度亮相。

▲《海洋奇緣2》即將在11月底上映。（圖／迪士尼影業提供）

《海洋奇緣2》於5月底發布的首支預告，果然狹帶首集全美2億、全球6億票房的超高人氣，僅僅24小時便累積高達1億7千8百萬點擊觀看次數，打破《腦筋急轉彎2》才剛締造的1億5千多萬的迪士尼動畫預告紀錄，成為首播觀看次數最高的一部。

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▲《海洋奇緣2》。（圖／迪士尼影業提供）

另外，根據權威市調公司尼爾森，《海洋奇緣》首集從2019年於Disney+上線以來，除了連續四年登上前四名，更在2023登上串流電影收看時數的冠軍寶座，而且也以116億分鐘的驚人數字，打破以往最高觀看時數紀錄，竄升為人氣最高的迪士尼動畫，可見海洋魅力與奇幻魔力無論何時都勢不可擋。

▲《海洋奇緣2》。（圖／迪士尼影業提供）

最新預告中，《海洋奇緣2》再度令人眼睛一亮。長成亭亭玉立的海洋公主莫娜，受到先靈召喚，成為領航者出海，以完成先祖的遺志。在首支預告中以彩蛋現身的百變半神人毛伊，在這支預告中更大展身手，與莫娜重逢搭檔，再度聯手出擊。而更勝首集的大反派也隆重登場，除了令莫娜與毛伊面臨更加強大的邪惡威脅，他們之間的互動也更加爆笑逗趣。

▲《海洋奇緣2》。（圖／迪士尼影業提供）