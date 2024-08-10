木村拓哉3個霸氣傳說！酸民留言全都看…親回「演什麼都像木村拓哉」

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉從唱跳偶像變型男，戲劇代表作都創下高收視紀錄，粉絲不分男女老少。而他走紅數十年，時常冒出「霸氣言論」，而且是在其他藝人在不同場合或節目吐露，包括親口說出：「我也常被說演什麼都像木村拓哉啊！」展現男神氣度。

▲木村拓哉幕前幕後都自帶霸氣氣場。（圖／翻攝自X）

片場訓話6歲童星

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▲木村拓哉片場曾對6歲童星訓話，相處像父子。（圖／翻攝自X）

木村拓哉2015年主演電視劇《I’m Home》，飾演一個失憶的上班族，與6歲童星高橋來演父子。他時常在片場陪小男孩玩，不過某日高橋來心情不好，甚至對工作人員態度不佳，他當場向小男孩說：「這樣過分了哦！」男孩因此嚎啕大哭。兩人8年後在綜藝節目再相見，他透露當時高橋來心情不好，聽到孩子說「我不在這裡就好了嘛」，他說「如果說不想做了，說不要我想回家了，這些話都沒關係，但是不能說我不在這裡就好了，我當時很認真地對他說『絕對不能說出這種話』，他也真的大哭了」。而日網稱讚木村拓哉的做法就像一個父親，高橋來如今已經是國中生，持續在演藝圈演出，節目中與木村拓哉再相見，認真說：「我會努力有一天再和你一起演出。」木村拓哉說：「我在現場等你。」成為一段節目佳話。

我也常被說演什麼都像木村拓哉

▲木村拓哉霸氣安慰勝地涼：「我也常被說演什麼都像木村拓哉。」（圖／翻攝自X）

木村拓哉時常在日綜《爆笑監視中》登場。某次節目安排勝地涼找木村拓哉聊心事，設定後輩訴說痛苦想要退出演藝圈。木村拓哉不知鏡頭在拍攝，認真地聆聽對方苦惱，並開始以自己當例子「痛苦的話大家都很痛苦」、「我做什麼都會被說，但那些意見也是事實」、「我也會被說『演什麼都像木村拓哉啊』，但也沒辦法啊」。結果這段真心話，令勝地涼鼻酸淚崩。

酸民言論本人自己會看

▲河北麻友子是木村拓哉鐵粉，他特地現身。（圖／翻攝自X）

木村拓哉也是圈內許多後輩的偶像。曾演新版《白鳥麗子》的河北麻友子是他的鐵粉，某次在《爆笑監視中》兩人同台。他被河北麻友子問起「你會在意炎上嗎？你會看網路酸民的言論嗎？」對此木村拓哉說：「我會看啊。」接著對方再問「有沒有覺得想要消失的時候呢？」他直寫的人言「不會」，接著說道「重要的是，會這樣寫的人也在看我啊，再怎麼樣他們都會看著，就是這樣」，最後他說「所以完全不用在意，這才是正確答案」、「比起這些不如想自己最重要的事情是什麼」。他的坦蕩也大圈一票新世代的年輕粉絲。