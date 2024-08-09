無知酸民指林郁婷「有喉結」是男的！　醫苦笑打臉：那是甲狀軟骨

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女拳擊選手林郁婷近日捲入了性別爭議之中，但她仍挺住壓力闖進金牌戰，但網路上還是有著很大的批判聲浪，其中甚至有部分台灣人也跟著質疑她，甚至拿著她的照片說她有喉結，對此，台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）9日拍攝影片說明，解釋她脖子上的是甲狀軟骨，打臉酸民。

▲部分酸民搞錯，以為林郁婷脖子上的是喉結。（圖／翻攝YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

針對部分酸民拿著林郁婷這次比賽的照片，指控她脖子上有喉結，一定是男性，蒼藍鴿無奈苦笑表示「那不是喉結，是甲狀軟骨」，並解釋每個人生來都有甲狀軟骨，有些女生會比較明顯，見有人拿喉結判斷男女，他傻眼「這個我真的不知道該怎麼說」，並拿出統計指出，有20%至25%的男性沒有喉結，不可能拿來當作判斷依據。

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至於染色體爭議的部分，蒼藍鴿指出的確有XY染色體但成長為女性的案例，XY染色體發展成男性，是取決於「Y」之中的「SRY基因」有沒有啟動，因此也有少數擁有XY染色體，但SRY基因失能，因此成長為女性的案例，他直言「這類人雖然有Y染色體，但是她的外觀、生殖器都是女性，賀爾蒙其實也是女性水準」，相反也有XX染色體，卻是生理男性的案例。

▲蒼藍鴿用醫學角度談林郁婷性別風波。（圖／翻攝YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

蒼藍鴿直言「林郁婷是不是真的XY無從得知，這只是國際拳總提出來的東西，我覺得不能要求她到底要不要提出報告，不然我們隨便都可以質疑別人的性別，要她交出染色體報告，太OVER了」，他個人認為比起染色體檢測，國際奧會目前使用的賀爾蒙檢測才是公平的，因為賀爾蒙檢測才是真正能確保分辨出男女之間身體強度差異的方法。

至於有人詢問女性是否能透過訓練提高男性賀爾蒙濃度，蒼藍鴿表示「基因佔95%以上」，基本上男女之間的睪固酮相差15倍，要靠後天訓練達到男性水準幾乎不太可能，至於變性人根本不在此次討論範疇，因為服用雄性、雌性激素，在藥檢那關就一定就會被抓出來「不需要討論」。