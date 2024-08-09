陳子玄七夕前放閃！讚老公「情緒穩定又溫柔」　網羨慕：找到對的人

記者顧齊祐／綜合報導

女星陳子玄曾演出《金家好媳婦》、《炮仔聲》深受觀眾喜愛，在2023年與年長8歲的圈外人再婚，兩人相當甜蜜。今（9日）她也在社群平台告白老公，大讚老公情緒穩定「原來話是可以好好說的」，讓眾人羨慕不已。

▲陳子玄2023年與年長8歲的圈外人再婚。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

陳子玄選在七夕前一天與老公告白，在Facebook發文寫道「如果身邊有一位，情緒穩定又溫柔的愛人，你就會知道，原來話是可以好好說的，當遇到問題的時候，第一個反應是幫助你解決問題，而不是不停指責、抱怨不斷，凡事盡力去溝通，不讓負面情緒過夜」，大讚老公的好脾氣。

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陳子玄文中也提到「即使你做不對了，也不會責怪你，而是先安撫你的情緒，這些對我來說真的太重要了，情緒穩定的伴侶，真的很珍貴」，並感激地說道「原來遇見對的人，生活是會發光的，謝謝你，成為照亮我的光」。

▲陳子玄在七夕前一天發文告白老公。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

貼文發布之後，讓粉絲都非常羨慕陳子玄有個好老公，紛紛留言表示「又在放閃辣」、「恭喜子玄找到對的人」、「演藝圈最恩愛的一對」、「情緒穩定好好說話很重要！」、「漂釀的子玄每天都是情人節」。