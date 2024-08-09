祖雄帶女兒搭小黃「又遇恐龍司機」！　還原過程翻白眼：是在趕什麼？

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄去年和烏克蘭女星佳娜結婚，夫妻倆育有一個女兒「內內」，平時除了會透過社群紀錄生活，也不吝嗇與粉絲分享親子日常。今（9）日祖雄就在Threads上發文透露，帶女兒搭計程車時又遇到恐龍司機，同時也附上一個翻白眼的表情符號，無奈表示：「是在趕什麼時間？」

▲祖雄平時會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

祖雄表示，他在短短兩個月的時間內，已經第二次遇到「恐龍司機」，同時也透露，當時他在後車廂整理娃娃車，但是後車廂不僅還沒關上，自己也還沒上車，結果司機竟然不顧一切地直接往前開走。這樣的行為讓祖雄感到非常困惑與不滿，因此他在文中質疑對方的專業度以及駕駛態度，「開車能不能專心一點？」並於文末附上一個翻白眼的表情符號。

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▲祖雄發文透露又遇到恐龍司機。（圖／翻攝自Threads／herotai_official）

事實上，祖雄在6月底時才在IG限動PO出一張截圖，是他傳訊息向Uber客服反映，透露自己在帶女兒搭車時遇到一名很危險的司機。祖雄提到，他下車時先在後面準備嬰兒車，還沒有把車門關上，結果此時司機竟然載著女兒繼續往前開。為此，祖雄感到相當傻眼：「我真的嚇死了！司機根本沒有留意後車情況！太可怕！」同時也憤怒表示：「不要挑戰爸爸保護小孩的決心！」

▲祖雄日前才發文透露遇到恐龍司機。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）