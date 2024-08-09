《你好，我是誰2》收視開紅盤！洪小鈴罹「早發性失智」狂嗆寇世勳

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視八點檔《你好，我是誰2》談失智症議題，劇情內容深度探討失智症家屬的無助與心酸，8日首播第一集的收視率就開出紅盤的好成績，尼爾森收視率調查，35歲以上的家庭主婦收視率來到1.50，40到49歲的男性觀眾收視也來到1.14，年齡分布多半是家庭中的支柱，也看得出失智症受到上有老、下有小的三明治壯年族群重視程度。

▲《你好，我是誰2》收視開紅盤。（圖／大愛電視台提供）

《你好，我是誰2》劇情沒有過度描述失智者的悲哀無助，以及照顧者的無奈和艱辛，而是用一種平實的手法呈現失智症患者家庭的生活日常，網友紛紛留言「不只好看，還好用，長照有許多難以言說的苦，都透過戲劇表現了」、「每天晚上就是等著看，非常感人有醫學知識的故事⋯」、「不是真正的長照照顧者永遠沒辦法走過來的心情」。

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▲《你好，我是誰2》受到觀眾討論。（圖／大愛電視台提供）

《你好，我是誰2》第一集洪小鈴演出「早發性失智症」患者的劇情，在後半段出現後，讓收視率節節飆升。她跟寇世勳之間的醫病對談中，洪小鈴以為找到名醫會有一線生機，兩人見面時寇世勳開口推薦「聽說這裡的檸檬蛋糕跟拿鐵很不錯」，沒想到她不改女強人姿態，聽完後竟然開口「黑咖啡，謝謝」相當不客氣。

▲洪小鈴狂嗆寇世勳。（圖／大愛電視台提供）

洪小鈴一開始還不承認自己就是病患，直說「我有一位親戚罹患失智症」，沒想到談完之後，又語氣強硬地調侃寇世勳「我還以為老師說的，會跟學生有什麼不一樣」，咖啡連一口都沒喝，掉頭就走。接下來洪小鈴跟飾演先生的尹昭德，還會有更多因為「早發性失智症」爆發出更多家庭照顧者的難以言喻的複雜心情。

▲《你好，我是誰2》劇情緊扣失智症。（圖／大愛電視台提供）

《你好，我是誰2》8日起每晚八點，在大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。寇世勳飾演失智症權威醫師曹汶龍的角色，在第一季播映完畢之後，衛福部舉辦的活動中，就獲得民眾票選為「失智友善大使」，寇世勳更期待拍了《你好，我是誰2》，可以成為「失智症的教課書」。