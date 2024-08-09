ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽娜娜激短髮挨酸「顏值掉一半」！　狗啃瀏海新造型亮相

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽娜娜今年5月從美國伯克利音樂學院畢業，告別學生身份的她，積極在大陸發展演藝事業，不僅常上綜藝節目，最近更主演奇幻陸劇《冰雪謠》，戲劇已在上個月底開播，雖然搶佔暑期檔時段，但不少網友對於她在新劇中的短髮造型感到不滿意，甚至還有人直接在微博發文批評：「顏值掉一半！」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

▲歐陽娜娜向來以長髮亮相。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

歐陽娜娜向來以長髮示人，不過最近為了新戲《冰雪謠》，而將留了多年的過肩長髮給剪掉，改以極短髮的新造型亮相，工作室也在微博帳號公開曬出多張劇照。畫面曝光後，立即掀起網友討論熱議，雖然有不少粉絲認為，歐陽娜娜即使剪短髮也一樣氣質清新、仙氣逼人，甚至紛紛留言大讚她的青春氣息爆棚、散發獨特的迷人魅力，但也有另外一派網友持相反意見，認為她無法駕馭新髮型，因此寫下批評留言，「狗啃式瀏海不太適合她，顏值起碼掉一半。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

▲▼歐陽娜娜為新戲剪去長髮，結果遭網友批評。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

▲網友評論歐陽娜娜的新髮型。（圖／翻攝自微博）

事實上，《冰雪謠》改編自作家尼羅的小說《如月》，歐陽娜娜在劇中飾演盲人少女「米嵐」，搭檔飾演「東華帝君」爆紅的高偉光，戲於2021年拍畢，等待3年終於播出，故事描述少女與名流吸血鬼之間的愛情。為了加強戲劇效果，歐陽娜娜果斷地將一頭長髮剪去，在換成短髮之後，她的年紀也看起來更小，配上戲劇中的藍色瞳孔，整個人顯得相當空靈。

▲歐陽娜娜（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

▲歐陽娜娜在新戲中飾演蘿莉盲女米嵐。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

歐陽娜娜, 冰雪謠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 篠崎泫出國誤會「跳機會死」！　還原過程笑了：只有我長大才知道嗎？
  2. 《你好，我是誰2》收視開紅盤！洪小鈴罹「早發性失智」狂嗆寇世勳
  3. 國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜
  4. 卜學亮瑪斯卡最終回　爆料希望有辣妹村長
  5. 桃園電影節壓軸片單公布！　「凍齡性感女神」溫碧霞改編自身故事
  6. 歐陽娜娜激短髮挨酸「顏值掉一半」！　狗啃瀏海新造型亮相
  7. 主持人張齡予　赴會「朝露男子」燃愛火
  8. aespa Karina驚喜「現身台北街頭」　與Giselle打卡大直摩天輪！
  9. 江宏傑首演電影！《乒乓男孩》超狂卡司曝光　500人海選雙打組合
  10. 尚恩曼德斯睽違4年回歸了！　全新「蓄鬍成熟造型」帥翻網

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366