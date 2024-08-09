歐陽娜娜激短髮挨酸「顏值掉一半」！　狗啃瀏海新造型亮相

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽娜娜今年5月從美國伯克利音樂學院畢業，告別學生身份的她，積極在大陸發展演藝事業，不僅常上綜藝節目，最近更主演奇幻陸劇《冰雪謠》，戲劇已在上個月底開播，雖然搶佔暑期檔時段，但不少網友對於她在新劇中的短髮造型感到不滿意，甚至還有人直接在微博發文批評：「顏值掉一半！」

▲歐陽娜娜向來以長髮亮相。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

歐陽娜娜向來以長髮示人，不過最近為了新戲《冰雪謠》，而將留了多年的過肩長髮給剪掉，改以極短髮的新造型亮相，工作室也在微博帳號公開曬出多張劇照。畫面曝光後，立即掀起網友討論熱議，雖然有不少粉絲認為，歐陽娜娜即使剪短髮也一樣氣質清新、仙氣逼人，甚至紛紛留言大讚她的青春氣息爆棚、散發獨特的迷人魅力，但也有另外一派網友持相反意見，認為她無法駕馭新髮型，因此寫下批評留言，「狗啃式瀏海不太適合她，顏值起碼掉一半。」

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▲▼歐陽娜娜為新戲剪去長髮，結果遭網友批評。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）

事實上，《冰雪謠》改編自作家尼羅的小說《如月》，歐陽娜娜在劇中飾演盲人少女「米嵐」，搭檔飾演「東華帝君」爆紅的高偉光，戲於2021年拍畢，等待3年終於播出，故事描述少女與名流吸血鬼之間的愛情。為了加強戲劇效果，歐陽娜娜果斷地將一頭長髮剪去，在換成短髮之後，她的年紀也看起來更小，配上戲劇中的藍色瞳孔，整個人顯得相當空靈。

▲歐陽娜娜在新戲中飾演蘿莉盲女米嵐。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）