癌末女孩抱貓對抗外星人！全球票房「破80億台幣」串流終於上架了

記者黃庠棻／台北報導

MyVideo影音平台8月電影片單出爐！《噤界》系列電影第三部《噤界：入侵日 搶先版》，回到外星物種降臨地球展開掠殺的第一天。韓國《與神同行》團隊打造的活屍片《屍咒》，描述廢棄校園裡活屍被喚醒。由威爾史密斯（Will Smith）主演的《絕地戰警：生死與共》對決販毒集團、「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）新片《非紳士特攻隊》講述二戰特戰部隊阻止納粹攻擊行動，強檔片單鬥智又鬥勇，嗨翻整個暑假。

▲《噤界：入侵日 搶先版》上架串流平台。（圖／MyVideo提供）

美國科幻恐怖片《噤界：入侵日》講述癌末患者小莎遭到聽覺靈敏的外星怪物攻擊，抱著寵物貓必須安靜逃亡，否則被怪物抓到必死無疑，全球票房熱賣近2.6億美金（約80億台幣）。事實上，電影裡的貓咪佛羅多，是由兩隻貓咪「Nico（尼可）」與「小肉排（Schnitzel）」飾演，在動物訓練師的指導下輪番上陣。

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▲《噤界：入侵日 搶先版》上架串流平台。（圖／MyVideo提供）

《噤界：入侵日》導演麥可薩諾斯基曾解釋佛羅多在這個故事裡是不可或缺的角色，因為牠代表著小莎在患病前曾經熟悉的生活，解釋「安寧療護的病患在世界末日來臨時，並不一定會想追求生存，但佛羅多成為她可以重新接軌過往人生的契機。」至於問到為何選擇貓而不是狗？導演回應除了狗太愛叫，在城市已有生存本能的流浪貓與雜貨店貓咪也是紐約一大特徵，同時貓是潛伏的掠食者，天生就很安靜，認為貓咪作為適應環境的生物非常合理。

▲《噤界：入侵日 搶先版》上架串流平台。（圖／MyVideo提供）

MyVideo 8月片單選擇多，除了《噤界：入侵日 搶先版》、《屍咒》驚悚片與《絕地戰警：生死與共》、《非紳士特攻隊》等動作片，由影帝西恩潘（Sean Penn）與「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）主演《達迪奧》，描述一年輕女子返家搭上計程車，與司機展開一段深入的對話。另外，日本經典動畫「名偵探柯南」系列電影《特別總集篇 名偵探柯南 vs. 怪盜基德》則講述怪盜基德與柯南、新一的首次對決。