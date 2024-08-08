《鬼才之道》粉絲擠爆京站！王淨台詞「做個好女兒」催淚

記者許逸群／台北報導

陰間喜劇電影《鬼才之道》上映兩天好評如潮，今（8日）電影公司舉辦「花 the Father影人拍照會」，憑票根即有機會和「旺來五人幫」陳柏霖、張榕容、王淨、百白與瘦瘦合照，並領取向日葵歡慶父親節。現場粉絲擠爆，官方也發布父親節限定影片，於映後錄下民眾最真實的反應，令人動容。

▲《鬼才之道》舉辦「花 the Father 影人拍照會」。（圖／牽猴子提供）

王淨於電影中飾演一生毫無長才的菜鳥鬼，在電影中隨著她成長，卻一條條劃掉做不到的計畫，直到最後一條「做個好女兒」，觀眾也隨著她的演出而淚崩大銀幕。她在社群有感寫下：「我想這個角色是想獻給那些，曾經因以愛之名的期許下而感到抱歉的每一個你，請不要再抱歉了。因為即使不特別，你的存在就是最好的、最值得被愛的了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王淨在電影中的台詞引起眾多影迷共鳴。（圖／牽猴子提供）

旺來五人幫的成員今也合體出席活動，分享對於「被看見」的想法。片中飾演鬼界資深前輩的張榕容霸氣回應，大家都是心愛的媽媽懷胎10個月生下來的，所以大家都應該對自己的身體跟外貌覺得驕傲，不用太在意別人的眼光、盡量做自己，「只要愛自己的人是關心自己的就夠了。」

▲陳柏霖賣力為電影《鬼才之道》宣傳。（圖／牽猴子提供）

片中王淨一句：「你不需要成為一個特別的人，沒關係的。」撫慰人心。導演徐漢強表示：「對我來講『特別的孩子』這件事情，應該是要被解放的觀念，其實真的不需要成為多特別的人，你本身就是值得存在的。」