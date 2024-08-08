BL日劇主題曲MV遭炎上！　找「同劇男主角曖昧女生」…劇粉怒轟

記者陳芊秀／綜合報導

日本熱播中BL劇《聽見向陽之聲》改編自人氣漫畫，找來新生代男星中澤元紀、小林虎之介雙主演，由東京電視台製作播出。該劇片尾曲是歌手川崎鷹也的新歌〈夕陽之上〉，歌曲MV找來劇版男主角中澤元紀演出，然而MV劇情引發部分BL劇粉不滿，眾多批評留言湧入，歌手個人帳號目前關閉留言功能，原作者8日親自發長文回應。

▲BL日劇《聽見向陽之聲》熱播中，片尾曲〈夕陽之上〉發表MV，意外遭炎上。（圖／翻攝自X）

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《聽見向陽之聲》改編自文乃YUKI（文乃ゆき）的同名漫畫，描述聽力受損的男大生「杉原航平」與為男同學「佐川太一」之間的曖昧情愫，2017年曾推出真人電影版，相隔7年翻拍真人電視劇，並找來《下剋上球兒》表現亮眼的中澤元紀、小林虎之介合作。中澤元紀飾演因聽力減弱的「航平」，小林虎之介飾演熱心為航平做課堂筆記的「太一」，兩人展現出不同於前部戲的火花，戲裡曖昧互動同時也牽引著觀眾的心。

該劇的片尾曲〈夕陽之上〉，由歌手川崎鷹也演唱，本人是詞曲創作，歌詞描述一個人正在回想著，對在意之人內心湧現的感情，然而時光一去不再復返。歌曲MV找來中澤元紀演出，MV劇情跨學生時代、現代兩個時間軸，表現男子憶起在學生時期，在意一個女孩的感覺。

▲川崎鷹也新歌〈夕陽之上〉MV描述學生時代男女之間懵懂曖昧的情感。（圖／翻攝自X）

然而MV引發部分追劇粉絲的不滿，粉絲認為歌原本令人聯想到《向陽》劇中的男男情感，卻找演出BL劇的中澤元紀拍攝男女愛情的歌曲MV。更有眾多大陸網友湧入川崎鷹也工作人員帳號，以簡體中文留言，「你們挺賤的不是我說」、「沒有其他演員了嗎？為什麼要找BL劇演員，而且還與女生一起」、「希望趕緊鞠躬道歉，不然繼續炎上」、「神經病……我真的受不了了」、「吐了純純噁心人」、「能不能考慮一下劇粉的感受啊喂」、「到底有沒有人尊重劇粉呢我請問」、「BL劇拍播到一半想轉BG了？早說呀我還看了幹嘛」。

▲MV YouTube留言被劇粉留言批評。（圖／翻攝自X）

▲川崎鷹也Staff推特被眾多劇粉留言批評，更有人稱MV「噁心人」。（圖／翻攝自X）



原作者文乃YUKI於8日在IG發長文，表示自己看了〈夕陽之上〉MV，個人非常喜歡這個MV的故事結構。作者表示曾在劇集拍攝現場聽到這首歌，歌有很多故事與電視劇很契合，讓人產生是為這部戲量身訂做的錯覺，歌曲有一種神奇的吸引力，能融入各種故事，因此可以接受MV所表現的世界，作為其中一個故事。她也稱讚中澤元紀在MV中的表現，原本很擔心演員用同樣的演法，會讓人覺得看到「航平」而感到很痛苦，但是演員演出了不同於電視劇的印象，「變了一個完全不一樣的男生，那個男生的感情，讓我感受到不一樣的痛……，演員真的很了不起」。她想會有不少人跟她一樣有相似的擔憂，但是自己能夠透過電視劇遇到這首歌，真的感到很高興。