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成語蕎遭爆翻臉詩亞首發聲！　26字黑底文曝無奈：荒謬

記者王靖淳／綜合報導

女星成語蕎因火辣外型圈粉不少人，還因此獲得「軍中情人」的外號，不過最近卻被週刊爆料，日前在邀請好友詩亞到夜店時，疑似被對方的行徑惹毛，雙方因此傳出決裂。為此，成語蕎今（7）日在社群限動發出26字黑底白字，無奈表示：「不要再編各式荒謬故事。」

▲成語蕎（圖／翻攝自Facebook／成語蕎Jenny Cheng、陳斯亞糖果）

▲成語蕎、詩亞爆出閨密情決裂。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎Jenny Cheng、陳斯亞糖果）

成語蕎今（7）日被週刊爆料與女星詩亞撕破臉，日前她邀請對方到夜店，表示要介紹男生給她認識，然而，詩亞在包廂中疑似沒有主動向包廂主人敬酒，而是表示「我不喝酒」。事後發現藝人柯震東出現在隔壁包廂時，隨即上前與對方熱絡喝酒。不料，成語蕎傳出被此舉惹毛，導致她事後不再邀請對方出席聚會。為此，她在社群限動無奈發聲：「希望編劇不要再編各式荒謬故事，不要再浪費社會資源了好嗎？」似乎在對近期爆出的傳聞做出回應。

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▲成語蕎。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎）

▲成語蕎在社群限動發聲。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎Jenny Cheng）

此外，詩亞稍早也在Threads及社群限動發文描述當時情況，表示一進包廂就遇到一名大老闆，未經同意抓她的手腕，讓她感到非常不舒服，所以當下立即甩開對方的手並嚇到站起來，「為什麼要亂摸我，我覺得極度不舒服，很像把女生都看的很隨便一樣。」緊接著，詩亞表示，她在19歲時就見過柯震東，透露對方認識她的女性朋友，不過自己和對方沒有太多交集，同時也強調，「我沒有跟他喝酒過，只有點頭打過招呼，我不喜歡喝酒。」

▲詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）▲詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲詩亞在社群限動發聲還原事件的經過。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

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詩亞, 糖果, 成語蕎, 斯亞, 我愛黑澀會, 柯震東

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