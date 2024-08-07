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激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處

記者劉宜庭／綜合報導

女星陳艾熙今（7日）在社交平台上分享了最新出遊感想，這次旅行讓她深刻體會到休息的重要性，她特別感謝弟弟的陪伴，沒有他的安排就沒有這次愉快的旅行，也推薦眾人可以偶爾給自己斷絕網路的時候，形容不被資訊落後被綁架的焦慮感「真的很爽」。

▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

▲陳艾熙近日飛往日本福岡旅遊。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

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陳艾熙先是PO出在日本旅遊期間，抽到「大吉」的籤，開玩笑說：「大吉之女好像真的被認證了？回台灣後股市也回來了？」隨後，她透露這次出國旅行並沒有像以往那樣拍攝長影片或短影片，「說真的會有點罪惡感，好像愧對於自己的職業。」

▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

▲陳艾熙抽籤抽到大吉。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

不過，陳艾熙也坦言，這次旅行讓她在心理上感到非常充實和滿足，真正享受到了休息的感覺。她提到自己其實有點「old school」，並且需要「me time」，但現代社會的快速步調，讓她越來越難以過上慢悠悠的生活。

▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

▲陳艾熙分享旅遊點滴。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

「我享受跟你們在網路上的互動，也喜歡跟你們分享」，不過，陳艾熙也分享了一個重要的心得，那就是有時候給自己一點斷絕網路的時間，能讓人遠離被資訊綁架的焦慮感，形容這種感覺「真的很爽」，推薦大家可以嘗試看看沒有網路干擾的時光：「留點時間跟自己相處好嗎？」

▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）▲激推斷網me time！　陳艾熙出國罕見沒拍片：留點時間跟自己相處。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

▲陳艾熙建議眾人「留點時間跟自己相處」。（圖／翻攝自陳艾熙臉書）

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關鍵字

旅遊, 休閒, 斷絕網路, 陳艾熙, 心靈成長

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