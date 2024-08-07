博恩攜手7位演員打造喜劇盛典　自爆被阿嬤體罰導致耳朵不正常

記者葉文正／台北報導

CATCHPLAY+影音平台繼上架喜劇節目《炎上BURN》、《破蛋者》及《狗屎寫手》大獲好評後，8月7日將獨家上架由薩泰爾娛樂推出的喜劇盛典《G8高峰會》（https://bit.ly/46zMwBS），節目主打「當你不G8，G8的就是別人」。

▲博恩自爆被阿嬤體罰。（圖／CATCHPLAY提供）

本次集結博恩、凱莉、黃逸豪、黃豪平、歐耶、怡岑、賀瓏和喬瑟夫，各自帶來精采爆笑的15分鐘表演。節目中，賀瓏偷酸《大嘻哈時代》主持人嗩吶，學他用拉長音的說唱方式買滷肉飯，誇張模仿超逗趣。

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▲喬瑟夫(左起)、黃逸豪、賀瓏、怡岑、博恩 、黃豪平 、凱莉 、歐耶、 壯壯等一起演出。(圖／CATCHPLAY提供)

而博恩則感嘆家庭教育的重要，自曝小時候不聽話被阿嬤拉耳朵，害他因為耳朵大被同學嘲笑像《哈利波特》的多比，讓他只好每天下課自嘲「多比is free」，笑翻眾人。



CATCHPLAY+不僅在8月7日上架全長137分鐘的《G8高峰會》全新2.0版本，也會同時上架8位喜劇演員的分段版本，除了博恩及賀瓏，百靈果教主凱莉辛辣犀利的18禁段子及魔性笑聲，台灣最強80後相聲演員黃逸豪跨界脫口秀及漫才的靈活幽默，喜劇貴公子黃豪平老少咸宜的輕鬆喜劇風格，歐耶老師搞笑中藏洋蔥讓人笑著笑著就哭了的魅力，音樂喜劇小精靈怡岑用一把吉他和一口台灣國語交織出的獨特歌段子，以及喬瑟夫無厘頭又超有共鳴的食物哏，8位最強喜劇演員火力全開輪番上陣，就是要讓觀眾笑到停不下來。