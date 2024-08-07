詩亞被遭爆決裂成語蕎首發聲！　還原過程曝無奈：極度不舒服

記者王靖淳／綜合報導

女星詩亞（舊藝名斯亞）自節目《我愛黑澀會》出道，甜美形象圈粉不少人，平時也常在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，不過最近她卻被週刊爆料，過去在上夜店時的行徑疑似惹毛好友成語蕎，雙方因此傳出決裂。為此，詩亞今（7）日透過社群發文，無奈還原事件經過。

▲詩亞（圖左）、成語蕎被週刊爆料閨密情決裂。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）



詩亞在IG限動描述當時情況，表示一進包廂就遇到一名大老闆，未經同意抓她的手腕，讓她感到非常不舒服，所以當下立即甩開對方的手並嚇到站起來，「為什麼要亂摸我，我覺得極度不舒服，很像把女生都看的很隨便一樣。」緊接著，詩亞表示，她在19歲時就見過柯震東，透露對方認識她的女性朋友，不過自己和對方沒有太多交集，同時也強調，「我沒有跟他喝酒過，只有點頭打過招呼，我不喜歡喝酒。」

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▲詩亞透過Threads發文抒發心情。（圖／翻攝自Threads／siya0103）

事實上，詩亞今（7）日被週刊爆料，女星成語蕎日前邀請她到夜店，表示要介紹男生給她認識，然而，詩亞在包廂中疑似沒有主動向包廂主人敬酒，而是表示「我不喝酒」，事後發現藝人柯震東出現在隔壁包廂時，隨即上前與對方熱絡喝酒，不料，此舉疑似因此惹毛成語蕎，導致她不再邀請對方出席聚會，甚至還有傳聞指出，詩亞事後把去年10月受邀參加成語蕎生日派對的藝人、網紅退追蹤。

為此，詩亞除了在IG限動還原事件的經過之外，稍早也透過Threads無奈發聲，表示自己無法接受女生被莫名亂摸，所以先行離開，「如果覺得女生被亂摸可以，不知道是什麼樣的三觀和人品呢？」至於遭指退部分藝人以及網紅追蹤，詩亞則直言：「我想追蹤誰是個人自由，有些就只是沒有什麼再聯繫了而已，這也要管真的管很多餒。」

▲詩亞透過IG發文抒發心情。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）