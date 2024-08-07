記者孟育民／台北報導

2024巴黎奧運轉播，華視取得轉播權，為帶給觀眾中華隊選手們在賽場上的各項英姿，明（8日）將為觀眾帶來一系列中華隊女選手女力大爆發的表現，預計轉播項目拳擊由林郁婷出賽、跆拳道由羅嘉翎出賽、舉重由郭婞淳出賽，站在奧運的舞台大力展現台灣女力，為台灣爭光；除轉播賽事外，華視（10日）於北市信義香堤廣場舉辦直播派對活動，一起為霹靂舞選手加油。

▲奧運拳擊項目轉播組合，主播林奕雯（左）、賽評吳宜霏。（圖／華視提供）



明日即將轉播女子57公斤拳擊四強賽，選手林郁婷先前因性別被臆測遭質疑，好在林郁婷不受影響的做好自己，證明自己，挺進四強賽，當時轉播八強賽的主播、賽評分別是林奕雯和吳宜霏，這次四強賽的轉播組合也是由她們來播評，林奕雯興奮的說：「雖然轉播時間是在凌晨三點，但還是很希望觀眾朋友可以一起幫林郁婷加油，也說到唯一的看點就是見證林郁婷進冠軍戰，看『台灣女力，揚名國際！』」

提及林郁婷性別遭質疑此事，同樣都身為女性華視體育三姝一致表示，感到非常心疼，認為林郁婷不該受到這樣的委屈，背負著許多莫須有的指控和壓力，林淳霈氣憤地說：「過去多次採訪林郁婷，她是一位謙卑、有禮貌、溫柔、單純，認真練習的人，沒有什麼是『女生就該有女生的樣子』，我想要是『什麼樣子就是什麼樣子！』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林郁婷四強賽將在明天凌晨開戰。（圖／達志影像／美聯社）



除了女子拳擊外，還會接著為觀眾們轉播跆拳道和舉重項目，由羅嘉翎、郭婞淳代表出賽，鄭雅方表示，不論男女運動員，只要站上奧運舞台絕對都是最頂尖最棒的，值得被受肯定與鼓勵，提到比賽看點鄭雅方幽默風趣的說：「郭婞淳一直是台灣最安心的存(淳)在。」

▲主播林淳霈。（圖／華視提供）

郭婞淳因為近年來有腰傷在身，狀態不比巔峰時期，鄭雅方說：「經過調養後，相信一定會愈來愈好的，希望她能平安完賽是最重要的。」林奕雯則再次強調，「台灣女力，揚名國際！」就是最大的看點，呼籲觀眾明天記得準時鎖定，一起為一起為台灣女兒林郁婷、羅嘉翎、郭婞淳加油，給予她們最大力的支持。





