韓網2024同志天菜男星「許光漢擠進前10」！　冠軍出爐：連續4年都是他

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演藝圈帥哥美女不少，各個都具有獨特的魅力，在亞洲迷倒了許許多多的少男、少女，韓網近期舉辦「同志最愛男星」票選，前10名出爐驚見台灣男星許光漢也名列其中，可見人氣在南韓居高不下。

▲2024南韓票選同志天菜男星。（圖／記者田暐瑋製表）

第10名：許光漢

[廣告]請繼續往下閱讀...

許光漢憑藉在台劇《想見你》中的演出在南韓聲名大噪，成功進軍當地娛樂圈，不僅在韓綜亮相，更接下韓劇《無路可逃》，飾演一名冷酷無情的殺手，其表現讓他在韓國的人氣更進一步提升。

▲許光漢首次參演韓國影集《無路可走：輪盤賭》。（圖／翻攝自許光漢Instagram）



第9名：河錫辰

河錫辰前陣子透過益智節目《魔鬼的計謀》以出眾的腦力勇奪冠軍，獲得很多粉絲的喜愛。IQ132的他，除了擅長理工科，對於「漢字」也多多少少有涉略，對於自己多次被選為同志天菜，他也表達感謝：「不分性別，只要有人喜歡我，我都很感謝。」

▲河錫辰。（圖／記者李毓康攝）



第8名：TWS金道勳、演員李帝勳

男團TWS自2024年初由PLEDIS娛樂推出後，作為SEVENTEEN出道9年後的首個師弟團，便廣受矚目。成員金道勳在團中多才多藝，兼任領唱、領舞及領Rap，同時也是團隊的中心人物，外表與許光漢有幾分相似，同樣散發著陽光和青春的魅力，使他在粉絲心中占有一席之地。

▲金道勳。（圖／翻攝自IG）



李帝勳主演《信號》、《我是遺物整理師》、《模範計程車》等熱劇走紅全亞洲，曾被問到理想型，李帝勳坦言重視兩人之間的聊天交流，希望遇上心靈的靈魂伴侶，開出脫單條件。

▲李帝勳。（圖／翻攝自Instagram／leejehoon_official）



第7名：SEVENTEEN金珉奎、TWS申惟、演員徐康俊

金珉奎以其健美的體格和健身成果備受粉絲喜愛；申惟作為團隊的隊長，以其領導力和舞蹈技巧受到讚賞；至於徐康俊則以清新的外貌和演技獲得極高人氣。

▲SEVENTEEN金珉奎。（圖／品牌提供）



▲申惟。（圖／翻攝自IG）

▲徐康俊。（圖／Disney 提供）



第6名：魏嘏雋

魏嘏雋因《魷魚遊戲》中的演出一夕成名，其健身和格鬥技能也為他贏得了「電視上最性感的男士」的稱號。

▲魏嘏雋。（圖／Disney 提供）



第5名：南柱赫、TXT崔秀彬

南柱赫和TXT崔秀彬都是有著高挑身材，南柱赫身高188 公分，在多部韓劇中大秀精實身材，有「南朋友」稱號。

▲南柱赫。（圖／翻攝自Instagram／skawngur）



TXT崔秀彬有「男友照之神」美譽，身高是團體中最高的，身材極具魅力，長相卻是超萌兔子相，製造出的反差迷倒大批粉絲。

▲崔秀彬。（圖／翻攝自IG）

第4名：安昌林

是唯一一位上榜的非藝人，安昌林是前南韓柔道國家代表，以其在國際賽事中的出色表現而受到矚目。

▲安昌林。（圖／翻攝自IG）



第3名：丁海寅

丁海寅有著牛奶般細緻白皙的皮膚，身材卻又超有男人味，擁有超強娃娃臉的他在2018年和孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》備受矚目，是不少粉絲心中的男神。

▲丁海寅。（圖／瘋潮娛樂、優勢力娛樂提供）



第2名：李浚赫

李浚赫曾出演電影《與神同行》、《犯罪都市3》反派，在神劇《秘密森林》中精湛的演技頗受廣大觀眾喜愛。

▲李浚赫。（圖／翻攝自Instagram／leejunhyuk05）



冠軍：孫錫久

孫錫久於2022年出演戲劇《我的出走日記》爆紅，「具先生」的魅力擄獲觀眾，後來他又憑藉電影《犯罪都市2》打開高知名度，成為全韓炙手可熱的演員，這也是他連續4年得到冠軍。

▲孫錫久。（圖／Netflix提供）