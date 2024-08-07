w-inds.宣布10月台北開唱！　預告重現23年前出道曲：拼了命練舞

▲ w-inds.將於10月26日重返台北國際會議中心開唱。（圖／G-MUSIC提供）



記者翁子涵／台北報導

日本資深偶像團體「w-inds.」出道超過23年，將於10月26日在台北國際會議中心開唱，這次演唱會有九成都是過往金曲，要重跳以前的舞真的是一大挑戰，為了練舞讓橘慶太和千葉涼平傷透腦筋，2人笑稱：「自己是拼了命的看著以前畫質沒有很好的影片與舞者一起練舞！」

w-inds.今年從夏天開始舉行「w-inds. LIVE TOUR 2024“Nostalgia”」巡迴演唱會，也把台北與香港都加入其中一站，成為巡迴的一部分，慶太與涼平最近接受訪問，提到當年第一次在台北開唱的感想，慶太表示當時並未感受到太大的困難，涼平則是對於w-inds.如此受到海外粉絲喜愛感到不可思議，並強調：「能透過音樂超越語言等隔閡真的是太棒了！」

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去年巡迴以專輯《Beyond》為主軸，整場全都是當時的新歌，讓許多粉絲有那麼點不過癮，而這次「Nostalgia」則是有如精選輯般的演出內容，從出道曲開始一網打盡，慶太透露先前曾有考慮要「重現」出道早期的演唱會，但想到如果不能創新的話就沒有意義，由於去年的巡迴完全沒有唱舊歌，結果也是相當開心，也因此有了信心可以繼續讓大家看到嶄新的w-inds.，涼平則體會到要重現過往的演出有相當程度的困難。

橘慶太自信表示這次演出絕對精彩，因為從出道就開始追的粉絲一定會開心，相反的也想讓新加入的粉絲聽聽過往名曲，絕對是一場「跨越時代的演唱會」。「w-inds. LIVE TOUR 2024“Nostalgia” in Taipei」將於10月26日晚間7點在台北國際會議中心舉行，11日早上11點在年代售票系統全面啟售。