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黑澀會美眉黃以欣賣A貨「10萬名牌包飄塑膠味」！　曾是無名小站美少女爆紅

黃PO出大量比市價便宜的LV精品，吸引網友趨之若鶩購買。（翻攝Sherrie Huang臉書）

圖文／鏡週刊

上個月，綽號「小C」的前黑澀會美眉黃以欣悄悄現身新竹警局製作筆錄，原來是有網友在她的代購社團以10萬元購買一只香奈兒精品包，開箱驗貨時為求自保全程錄影，卻發現該精品包不僅只用一般塑膠袋包裝，還散發濃濃的塑膠味，連金屬釦環都很粗糙，關鍵是包內也未發現名牌包最重要的身分證「識別晶片」，懷疑自己根本是買到假貨。

黃所賣出的Dior圍巾，被專櫃人員證實是贗品。（讀者提供）

▲黃所賣出的Dior圍巾，被專櫃人員證實是贗品。（讀者提供）

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該名網友另外還向黃購買Dior圍巾，並直接將它拿到專櫃進行檢驗，竟被專櫃人員認證是贗品，讓該網友氣得在今年6月把相關證據交給新竹檢警，打算透過司法途徑讓黃付出代價。

黃以欣當年從無名相簿被發掘，憑藉音樂才藝獲得節目評審青睞。（翻攝Channel V YouTube）

▲黃以欣當年從無名相簿被發掘，憑藉音樂才藝獲得節目評審青睞。（翻攝Channel V YouTube）

本刊調查，19年前由藝人陳建州主持的綜藝節目《我愛黑澀會》爆紅，上千集的節目孕育出不少至今仍活躍於螢幕的女藝人；黃以欣當年是在網路相簿「無名小站」被製作單位發掘，以「音樂美少女」的稱號參加節目錄影，還被擔任評審的名模林又立盛讚「才藝精湛、外表耀眼」；只不過黃最終仍遭到淘汰，之後便淡出演藝圈，旅居美國，並轉職成為網路精品賣場負責人，開啟另一段人生，不料如今竟惹出風波。

前黑澀會美眉黃以欣淡出演藝圈後成為精品代購商，卻遭爆靠賣假貨年賺千萬元。（翻攝Sherrie Huang臉書）

▲前黑澀會美眉黃以欣淡出演藝圈後成為精品代購商，卻遭爆靠賣假貨年賺千萬元。（翻攝Sherrie Huang臉書）

知情人士A小姐向本刊爆料，黃的網路賣場雖然宣稱販售的是正牌商品，其實根本都是盜版劣貨或A仿品，她氣憤地說：「黃把消費者都當冤大頭，高價販售從非法廠商那邊收購的假貨，每年獲利上千萬元，一旦出事就撇清關係，把責任都推給進貨賣家，行徑十分惡劣！」

網友向黃購買要價10萬元的香奈兒包包，釦環做工卻十分粗糙。（讀者提供）

▲網友向黃購買要價10萬元的香奈兒包包，釦環做工卻十分粗糙。（讀者提供）

網友發現包包內部並無正品識別晶片，懷疑買到假貨。（讀者提供）

▲網友發現包包內部並無正品識別晶片，懷疑買到假貨。（讀者提供）

A小姐指出，黃在臉書成立「法國精品代購店」「義大利逛逛走走」「欣妮美國精品」「Sherrie二手交流平台」等精品代購粉絲專頁及社團，宣稱「正規合法經營，負責新品、二手包款和精品配件、服飾、飾品代購和寄賣」，標榜「假一賠十」取信消費者，此外，黃也在YouTube開設「住在國外的台灣女生Sherrie H」頻道，並利用LINE官方帳號不斷增加曝光率。

黃在IG和網路賣場上都標榜絕對正品，要民眾安心購買。（翻攝sherrie_luxury IG）

▲黃在IG和網路賣場上都標榜絕對正品，要民眾安心購買。（翻攝sherrie_luxury IG）


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