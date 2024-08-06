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只和王建民握手「跳過許基宏」　卓文萱緊急回應了！　

記者蔡琛儀／台北報導

卓文萱於上週六在中信兄弟舉辦的「CHANNEL B」K歌主題週活動中，首度於台北大巨蛋獻唱，一連演唱了四首歌曲，包括經典的〈Super No.1 〉、〈愛我好嗎〉、〈不要不要〉，以及今年推出的新歌、高雄啤酒音樂節主題曲〈你超啤的〉，嗨翻大巨蛋。

▲▼卓文萱大巨蛋開唱。（圖／寬寬提供）

▲卓文萱上週大巨蛋開唱。（圖／寬寬提供）

卓文萱表示，雖然曾於小巨蛋參與過演唱會，但大巨蛋的規模完全是另一個層級，她被寬闊的場域和龐大的觀眾群所震撼，讓卓文萱的腎上腺素飆升、狂起雞皮疙瘩，前所未見的場面令她相當感動。她也提到，自己原本的夢想其實是當運動員，國小時曾加入壘球隊擔任投手及游擊手，當天身著的19號球衣就是當年的背號，現在以歌手的身份站上球場，也算是圓了兒時的運動員夢。

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此外，卓文萱在演唱〈不要不要〉時，走向球員休息區和球員小孩一一擊掌，開心與王建民握手後，卻跳過許基宏，導致許基宏略顯尷尬。對於這個「跳過事件」，卓文萱打趣解釋說：「其實我沒注意到許基宏有伸出手，但我當時害羞又不好意思主動伸手，才沒和許基宏互動。後來發現是自己錯過了許基宏準備好的手，便趕緊發文標記對方致意，希望下次有機會可以用雙手好好的與他握手。」

▲▼卓文萱大巨蛋開唱。（圖／寬寬提供）

▲卓文萱大巨蛋演出獲好評。（圖／寬寬提供）

卓文萱今年從高雄櫻花季一路唱到高雄啤酒音樂節，並將在10月及11月於北中南巡迴參演由電影改編的音樂劇《海角七號：造夢者》，對於歌迷不停敲碗的演唱會及新歌，卓文萱則回應：「本人也正在努力當中，接下來的解鎖目標就是專場演唱會，希望也能有機會解鎖高雄巨蛋！未來還有更多計畫會隨時向大家說明，敬請期待！」

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