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炎亞綸直播賣蛋捲　突遭吃豆腐

【獨家】炎亞綸直播賣蛋捲　突遭吃豆腐

▲炎亞綸上直播態度低調。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

炎亞綸昨晚突然快閃髮品平台聯手直播，賣旗下哈尼棒餅乾以及中秋節禮盒，不過該髮品才因侵權遭謝金燕憤而提告，品牌老闆現身時，更主動提「花在她身上2、3億還被告」，讓炎亞綸當下尷尬不已。

炎亞綸因拍攝持有少年私密片遭起訴，5月底獲得緩刑，他因此陸續準備復出，上週在台東出席自創選物一日店長活動，同時也參加台東熱氣球嘉年華，本週六他將為壓箱1年在三立播出的科幻影集《Q18量子預言》出席記者會造勢。不過他可能急著想促銷自有品牌的中秋禮盒，昨晚就低調現身卡氛還原酸蛋白系列直播，讓直播主叫賣他的商品，不過他選擇安靜站在一旁，偶爾配合作效果，他不但配合唱歌、幫直播主綁頭髮、一度還要求現場洗頭，還好他婉拒了。

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炎亞綸上髮品廠商直播促銷自家中秋禮盒。（翻攝臉書）

▲炎亞綸上髮品廠商直播促銷自家中秋禮盒。（翻攝臉書）

尷尬的是，當卡氛老闆現身時，強調雙方是廣告交換合作，意思是互惠，並舉謝金燕例子說嘴，指當初花了2、3億在她身上、還挨告，話一出讓炎亞綸超級尷尬，只能在旁苦笑，炎亞綸商品直播快結束時，廠商推出自家髮品促銷，當成中秋禮盒贈品，炎亞綸也陪著賣了20分鐘，不過髮品老闆似乎喝醉，跳出來大罵「什麼姐姐，就是不婚生子」，又重複數次「花了我2、3億還告我！」。

髮品老闆對謝金燕提告不爽，讓炎亞綸很尷尬。（翻攝臉書）

▲髮品老闆對謝金燕提告不爽，讓炎亞綸很尷尬。（翻攝臉書）

7月初謝金燕日前透過社群譴責某美髮品牌，合約到期還非法使用她的肖像進行產品宣傳，甚至賣到海外，她已多次要求廠商撤下相關宣傳畫面，但對方裝死完全不作任何處理，因此決定提告。


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