李程彬叫王識賢「爸爸」體驗父子情：他待我像自己的小孩

記者許逸群／台北報導

家庭情感劇《成功路上》，用奇幻與喜劇的方式來呈現，本劇主要扣合父子關係、家庭情感為主，講述男孩轉變成男人的過程，近期殺青，日前舉辦殺青酒，出席演員王識賢、李程彬、吳翰林、許莉廷、李之勤、張再興、鄭楠鐘、洪毓璟與黃登楷等人，一同共襄盛舉。

▲▼王識賢與李程彬在《成功路上》中飾演父子。（圖／華視、公視台語台提供）

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經歷一個月半的密切相處與拍攝，李程彬表示，開心、感動與不捨三者皆有，殺青那天心裡十分的不捨與感動，因為和劇組的夥伴長時間共同奮鬥，有歡笑也有淚水。此外，他笑說：「唯一開心的是終於可以放假一下了。」王識賢則表示，能在有限的時間內完成拍攝，可以感受到整個劇組很團結。

談起拍戲的過程的點點滴滴，王識賢說：「我演的角色昆明，其實反映了很多現實生活老百姓的問題，像是不安於現狀想要翻轉人生，卻也因為貪婪與不滿足弄得大家灰頭土臉的，認為這個角色所反映出的故事很有警世與醒世的意味存在。」

▲家庭情感戲《成功路上》殺青。（圖／華視、公視台語台提供）

其實現實中的李程彬與劇中飾演的角色性格有明顯差異，為了詮釋角色還特別下功夫。他說：「在拍攝過程中都必須時刻保持在建中的樣子，也因為太過於投入角色，進而影響到身邊的家人朋友，導致家人朋友必須接受變成建中的我脾氣暴躁、生活邋遢等，要等到拍攝完成後才能慢慢與角色做告別。」

本劇大部分的情感都以父子為主要支線下去傳遞情感與寓意，提到父親節將至，在劇中與王識賢演父子的李程彬感激地說：「從定裝的那天開始，就一直以爸爸的名稱稱呼識賢哥，識賢哥待我的方式就像對自己小孩一樣在指導我，很開心可以跟他一起演父子體驗父子情。」