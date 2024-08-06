惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星惠利前陣子剛結束一段長達7年的戀情，她沈澱好心情，5日出席主演電影《Victory》發佈會，卻因為記者的提問無預警淚灑全場，周遭的人雖緊急遞上衛生紙，但她突然情緒難以鎮定，聽到演員李正河安慰她「別哭」，她反而哭得更慘並表示：「對不起，有點...對不起，我怎麼了。」真性情引起關注。

▲▼惠利聽到記者的提問淚崩。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）



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惠利在《Victory》飾演熱愛跳舞的學生，電影以青春校園故事為主題，其中包含她與演員李正河所演繹的青澀初戀情感。兩位主角5日出席記者會時，一名記者提問表示「電影非常好看，有種像是再次回到女高生活非常青春的感覺，不過要說是浪漫愛情電影又有點過於青澀，但反正兩位所詮釋的是初戀感情，像是李正河演員的部分，上一部作品先是以單戀為起點，然後對對手演員發射魅力，讓人慢慢得著迷，李正河有這樣的專屬魅力，所以想問兩位這次一起合作對彼此抱著怎樣的感情？」

▲▼惠利記者會上無預警哭出來。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）



沒想到，記者的提問觸到惠利淚點，她突然哽咽、眼眶逐漸泛淚，令全場的人都嚇了一跳，當聽到演員安慰她「別哭」，她反而哭得更慘表示：「對不起，我怎麼了。」她沈澱幾秒後才解釋，很感謝記者所形容的電影感想，「記者似乎有完整得感受到我們想表現出來的東西。」

▲惠利很感謝演員李正河。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）



惠利在記者會上又笑又哭，並不斷道歉，「我第一次看到正河的時候，就想說『哇，從哪裡試鏡了這樣子的演員』，他擁有非常正面的活力，然後他跟角色形象非常之相符，就這樣子出現在我眼前了，專屬正河的獨特可愛讓這個角色更活靈活現了，所以我對於正河感到很感謝。」惠利突然在記者會上落淚，真性情掀起一陣討論。

另外，惠利因性格開朗，在演藝圈裡人脈極廣，電影《Victory》5日所辦的首映會，她邀請眾好友到場支持，BLACKPINK的Jisoo驚喜現身，就連大勢演員邊佑錫都特地到場。

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