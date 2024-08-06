ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星惠利前陣子剛結束一段長達7年的戀情，她沈澱好心情，5日出席主演電影《Victory》發佈會，卻因為記者的提問無預警淚灑全場，周遭的人雖緊急遞上衛生紙，但她突然情緒難以鎮定，聽到演員李正河安慰她「別哭」，她反而哭得更慘並表示：「對不起，有點...對不起，我怎麼了。」真性情引起關注。

▲▼惠利聽到記者的提問淚崩。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

▲▼惠利聽到記者的提問淚崩。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

▲▼惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

惠利在《Victory》飾演熱愛跳舞的學生，電影以青春校園故事為主題，其中包含她與演員李正河所演繹的青澀初戀情感。兩位主角5日出席記者會時，一名記者提問表示「電影非常好看，有種像是再次回到女高生活非常青春的感覺，不過要說是浪漫愛情電影又有點過於青澀，但反正兩位所詮釋的是初戀感情，像是李正河演員的部分，上一部作品先是以單戀為起點，然後對對手演員發射魅力，讓人慢慢得著迷，李正河有這樣的專屬魅力，所以想問兩位這次一起合作對彼此抱著怎樣的感情？」

▲▼惠利記者會上無預警哭出來。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

▲▼惠利記者會上無預警哭出來。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

▲▼惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

沒想到，記者的提問觸到惠利淚點，她突然哽咽、眼眶逐漸泛淚，令全場的人都嚇了一跳，當聽到演員安慰她「別哭」，她反而哭得更慘表示：「對不起，我怎麼了。」她沈澱幾秒後才解釋，很感謝記者所形容的電影感想，「記者似乎有完整得感受到我們想表現出來的東西。」

▲▼惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

▲惠利很感謝演員李正河。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）

惠利在記者會上又笑又哭，並不斷道歉，「我第一次看到正河的時候，就想說『哇，從哪裡試鏡了這樣子的演員』，他擁有非常正面的活力，然後他跟角色形象非常之相符，就這樣子出現在我眼前了，專屬正河的獨特可愛讓這個角色更活靈活現了，所以我對於正河感到很感謝。」惠利突然在記者會上落淚，真性情掀起一陣討論。

另外，惠利因性格開朗，在演藝圈裡人脈極廣，電影《Victory》5日所辦的首映會，她邀請眾好友到場支持，BLACKPINK的Jisoo驚喜現身，就連大勢演員邊佑錫都特地到場。

影片請點我

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

推薦閱讀

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

惠利, Victory, 李正河

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲歌王投資失利負債！　慘無地方住「露宿街頭」
  2. 劉德華萬人演唱會「暫停演出急下台」！　歌迷遭保全抬走嚇壞
  3. 炎亞綸直播賣蛋捲　突遭吃豆腐
  4. 《如懿傳》李純認愛！　熱戀陸歌手馬頔
  5. 金鐘星光主持人又喜又悲　外公剛過世現場被慶生　心情好煎熬
  6. 鄭中基突退出演藝圈！原因曝光「認罹憂鬱症+酗酒成癮」將赴美治療
  7. 惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了
  8. 李程彬叫王識賢「爸爸」體驗父子情：他待我像自己的小孩
  9. 木村拓哉罕見拍香港廣告！吃「神級早餐」…最狂賣口紅創驚人業績
  10. 《人生清理員》影集版預告曝！海報「笑容」揭背後寓意

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366