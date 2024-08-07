小孟老師／8月7日星座運勢　雙魚種綠色植物助運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：熱愛理想工作

感情：真心實意愛心

財運：刻苦生活結束

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤

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雙子座

工作：拓展海外市場

感情：愛情際遇頗好

財運：經商順利有賺

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：射手

天秤座

工作：強化核心競爭

感情：表現大方俐落

財運：正確規劃理財

幸運色：咖啡色

貴人：金牛

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：掌握自己人生

感情：好好把握桃花

財運：適合犒賞自己

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

金牛座



工作：實際感受過程

感情：戀愛會有進展

財運：事情處理得當

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：獅子

處女座

工作：好運擁有越多

感情：良好信用有助

財運：擬定展店計劃

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：振奮周遭同仁

感情：善解人意好評

財運：分散投資有利

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：雙子

天蠍座

工作：不到手不放棄

感情：桃花有貴人運

財運：規劃理財計劃

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：雙魚

雙魚座

工作：綠色植物定心

感情：戀情進展順利

財運：學習成功經驗

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：面對職場挑戰

感情：真摯純潔愛情

財運：得到政府補助

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：金牛

獅子座

工作：創新經營模式

感情：展現獨特魅力

財運：出門撿到小錢

幸運色：藍色

貴人：牡羊

小人：處女

射手座

工作：打造精品事業

感情：情有獨鍾愛意

財運：調整進場頻率

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。