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玖壹壹大馬開唱「VIP包廂票價出爐」！　網驚：沒打錯嗎

噴錢看偶像1／玖壹壹兌現諾言大馬開唱　VIP包廂票價出爐網驚「沒打錯嗎」

▲被封為「本土天團」的玖壹壹有許多死忠粉絲。（圖／翻攝自玖壹壹臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「本土天團」玖壹壹成軍15年，從台中發跡的他們台味十足，唱紅〈打鐵〉、〈再會中港路〉、〈來個蹦蹦〉等歌曲，累積了超高人氣，不僅三度站上小巨蛋，也曾入圍過兩次金曲獎最佳演唱組合。玖壹壹也將在11月於馬來西亞吉隆坡舉辦「再見中港路」演唱會，日前票價出爐，其中VIP包廂的價格掀起網友的討論。

玖壹壹將在馬來西亞開唱，還舉辦粉絲見面會暖身。（圖／翻攝自D2 Definitive Entertainment臉書）

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▲玖壹壹將在馬來西亞開唱，還舉辦粉絲見面會暖身。（圖／翻攝自D2 Definitive Entertainment臉書）

玖壹壹將在11月2日於馬來西亞開唱，先前還舉辦了粉絲見面會暖身，展現出寵粉的一面，演唱會選在與「Zepp New Taipei」是同間公司的「Zepp Kuala Lumpur」舉辦，約可容納2414人，一共分為6種票價，包括常見的VVIP、VIP等區域，其中VVIP票價為888令吉（約6375元新台幣），還算是合理的演唱會價格，不過此次還多了比VVIP更高一級的「VIP BOX」，也就是VIP包廂，一看價格竟高達9888令吉（約71000元新台幣），讓網友直呼「真的不是多打了一個8嗎」。

玖壹壹馬來西亞演唱會票價出來，VIP包廂票價高達7萬台幣。（圖／翻攝自D2 Definitive Entertainment臉書）

▲玖壹壹馬來西亞演唱會票價出來，VIP包廂票價高達7萬台幣。（圖／翻攝自D2 Definitive Entertainment臉書）觀察玖壹壹演唱會的粉絲福利，能發現較便宜的VVIP比VIP包廂更划算。（圖／翻攝自D2 Definitive Entertainment臉書）

觀察玖壹壹演唱會的粉絲福利，能發現較便宜的VVIP比VIP包廂更划算。（圖／翻攝自D2 Definitive Entertainment臉書）

雖然VIP包廂可以容納8個人，分攤下來一個人要負擔1236令吉（約8874元新台幣），仍算是偏高的價格。玖壹壹也祭出粉絲福利，每個票價都有對應能得到的福利，不過能發現「VIP BOX」與「VVIP」的福利幾乎一模一樣，VVIP甚至能得到1：1的合照，VIP BOX只有1：10合照，VIP BOX價格卻比VVIP高出不少，讓不少人覺得買VIP BOX似乎有點虧。觀察目前的售票情況，每個區域的票都還有剩餘，不過已經有兩個VIP BOX完售，或許對歌迷來說，能與朋友們在包廂裡一起觀賞偶像演出，也是不錯的選擇。

去年玖壹壹原本就要在馬來西亞開唱，但因碰到選舉無奈延期。（圖／翻攝自玖壹壹臉書）

▲去年玖壹壹原本就要在馬來西亞開唱，但因碰到選舉無奈延期。（圖／翻攝自玖壹壹臉書）

其實玖壹壹原本去年8月要舉辦《BROMAN》巡演馬來西亞站，但剛好碰到當地政府公布州選舉，過去有演唱會在當日才被取消的經驗，經過主辦方、藝人經紀公司、場地等多方的討論和協調，决定延期演唱會，鼓勵馬來西亞國民返鄉投票，而今年的演唱會也算是玖壹壹達成對大馬歌迷的承諾。

玖壹壹積極宣傳演唱會，至大馬百萬YouTuber節目做客。（圖／翻攝自YouTube）

▲玖壹壹積極宣傳演唱會，至大馬百萬YouTuber節目做客。（圖／翻攝自YouTube）

玖壹壹也積極為馬來西亞演唱會宣傳，除了6月時舉辦粉絲見面會，還至大馬百萬YouTuber夫妻Jeff和Inthira的頻道做客，身為東道主的他們帶玖壹壹品嚐道地美食，還教他們簡單的馬來語，並讓他們現學現賣與店員點餐，雖然有點雞同鴨講，但也讓粉絲們看到玖壹壹親切可愛的一面。

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