ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

菸抽太多罹患肺氣腫　導演大衛林區無法離家外出

大衛林區在2017年出席義大利影展活動。（東方IC）

文／鏡週刊

78歲的導演大衛林區（David Lynch）向來以迷幻、超現實的風格聞名，但現在他自己也陷入了另外一個更超現實的狀況，就是再也無法離家外出了。這是因為他長年抽菸抽太兇，罹患了肺氣腫，肺部功能急轉直下，擔心外出會碰上新冠病毒。

大衛林區在訪問中表示，長年抽菸的後遺症，使得肺部功能受到傷害，只是外出走一小段路都會喘，「所以不管我喜歡與否，我都得回家不可。就算是小感冒，對我來說也是很糟糕的疾病。」加上新冠疫情爆發後，他更只能足不出戶，小心維持健康。

之後他透過社交媒體解釋，肺氣腫是因為多年抽菸的後遺症，「我不得不說，我喜歡抽菸，我的確喜歡煙草，煙草的氣味、點燃香菸，吸煙等，但這種享受是要付出代價的。對我來說，代價是肺氣腫。此外，我的狀況都非常良好。我很幸福，我永遠不會退休。我想讓大家都知道，非常感謝你們的關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大衛林區表示，他沒有放棄拍片的想法，必要時可以透過遠端方式、遙控拍攝；雖然不是太喜歡這種方式，但如果不這樣的話，他不太可能有機會繼續拍片了。

他最近的作品是2017年的電視影集《雙峰》（Twin Peaks），這是1990年代同名電視劇的續篇，也是1992年電影版《雙峰：與火同行》的劇情延續。之後他則未有新的創作，拍攝MV與短片居多。這似乎解釋了他的健康狀況的確限制了他的活動。

★鏡週刊關心您：抽菸有害身心健康。


更多鏡週刊報導
八月新包情報　BALENCIAGA豪宅區靈感包款Bel Air來嚕
【巴黎奧運】陳詩媛問「我男友怎麼不快回來」　王齊麟甜回「要回去了」
CELINE秋冬主打包款報到　NINO讓NewJeans Danielle與Lady Gaga都上手

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

推薦閱讀

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 大衛林區, 肺氣腫, 吸菸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《韓星地帶3》拍成戀愛真人秀　Dex曖昧俞利：以為重拍《單身》
  2. KID帶傷挑戰噴射衝浪 成功站上板讓峮峮直呼「太帥了」
  3. 玖壹壹大馬開唱「VIP包廂票價出爐」！　網驚：沒打錯嗎
  4. 演唱會突中斷！愛黛兒巨幕放「巴黎奧運直播」　全場觀眾陪看決賽
  5. 菸抽太多罹患肺氣腫　導演大衛林區無法離家外出
  6. 福原愛消失1年重返大學開課！　客座副教授工作沒丟…200學生聽講
  7. 獨家／是真的！《換乘戀愛》海恩10月來台　為了「它」親自見粉絲
  8. 為了5分半的戲！唐綺陽滿手血「不動40分鐘」：我想讓畫面一致
  9. 林彥君出面闢謠沒逃稅　老公的案件進入司法她沉默
  10. 爸爸永遠是最棒的粉絲！郭子乾「重現味道」回憶父親

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366