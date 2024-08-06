菸抽太多罹患肺氣腫　導演大衛林區無法離家外出

文／鏡週刊

78歲的導演大衛林區（David Lynch）向來以迷幻、超現實的風格聞名，但現在他自己也陷入了另外一個更超現實的狀況，就是再也無法離家外出了。這是因為他長年抽菸抽太兇，罹患了肺氣腫，肺部功能急轉直下，擔心外出會碰上新冠病毒。

大衛林區在訪問中表示，長年抽菸的後遺症，使得肺部功能受到傷害，只是外出走一小段路都會喘，「所以不管我喜歡與否，我都得回家不可。就算是小感冒，對我來說也是很糟糕的疾病。」加上新冠疫情爆發後，他更只能足不出戶，小心維持健康。

之後他透過社交媒體解釋，肺氣腫是因為多年抽菸的後遺症，「我不得不說，我喜歡抽菸，我的確喜歡煙草，煙草的氣味、點燃香菸，吸煙等，但這種享受是要付出代價的。對我來說，代價是肺氣腫。此外，我的狀況都非常良好。我很幸福，我永遠不會退休。我想讓大家都知道，非常感謝你們的關心。」

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大衛林區表示，他沒有放棄拍片的想法，必要時可以透過遠端方式、遙控拍攝；雖然不是太喜歡這種方式，但如果不這樣的話，他不太可能有機會繼續拍片了。

他最近的作品是2017年的電視影集《雙峰》（Twin Peaks），這是1990年代同名電視劇的續篇，也是1992年電影版《雙峰：與火同行》的劇情延續。之後他則未有新的創作，拍攝MV與短片居多。這似乎解釋了他的健康狀況的確限制了他的活動。

★鏡週刊關心您：抽菸有害身心健康。



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