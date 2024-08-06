認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

記者劉宜庭／綜合報導

網紅宛宛兒性格豪爽直率、口條流利，不時會受邀上節目，廣受粉絲喜愛。近日被問到演藝圈黑暗面，她直言非常不喜歡一名男藝人，雖然並未點出姓名，但提示對方經常出現在綜藝節目上，引發網友瘋猜，在網路上掀起一陣熱議。

宛宛兒昨（5日）上傳一段影片，分享私下與好友聊天內容，被問到在演藝圈走踏多年，是否遇過可怕的事？她坦言：「演藝圈超黑暗的，我與人為善，我基本上沒有遇過那種很討厭的人，但是我很難得會遇到一個男藝人，讓我非常不喜歡他。」

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▲宛宛兒爆料。（圖／翻攝自宛宛兒IG）

「我本來對他印象就不是很好的啦！」宛宛兒透露，每次去錄影的時候，對方給她的感覺都十分囂張。接著，她模仿該名男藝人的行徑與心態：「你們這些都是一些什麼網紅啦，覺得自己很屌的那種感覺。」不過，她接著話鋒一轉，「欸他遇到那種（演藝圈）大哥啊，就不一樣了欸。」

宛宛兒接著舉例，有一次讓她印象最不好的事情，就是接一個主持的活動，該名男藝人也在，「我就是很討喜嘛，跟老闆玩啊、跳舞啊，然後我的小費就嘩嘩嘩一直狂收喔。」至於該名男藝人，「因為他是男的，他跳舞還是什麼的，他自然就不會有小費啊，可能就是很少。」

▲宛宛兒提示該名男藝人常出現在綜藝節目上。（圖／翻攝自宛宛兒IG）

「在後台的時候，他就跟我說『哎呀、哎呀，宛姐妳怎麼那麼好啊，拿這麼多小費啊』，跟我要小費！」宛宛兒最後了給對方2000塊，結果讓她傻眼，「他自己後面就說趕時間趕行程，直接走了捏，留我一個人Ending收尾，覺得這個人很不OK。」

雖然並未點出男藝人姓名，但被問到是不是「我們常常在電視上可以看到的人？綜藝節目？」宛宛兒大方回答「是」。影片PO網後，頓時掀起網友瘋猜男星身分，面對粉絲追問是否有更多提示，她表示：「不討喜的男藝人不止我討厭。」至於有人笑說「這樣說，那個藝人不就知道了你討厭他​」，她大方回應：「他知道也無所謂，我才講的。」