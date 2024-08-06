ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

記者劉宜庭／綜合報導

網紅宛宛兒性格豪爽直率、口條流利，不時會受邀上節目，廣受粉絲喜愛。近日被問到演藝圈黑暗面，她直言非常不喜歡一名男藝人，雖然並未點出姓名，但提示對方經常出現在綜藝節目上，引發網友瘋猜，在網路上掀起一陣熱議。

宛宛兒昨（5日）上傳一段影片，分享私下與好友聊天內容，被問到在演藝圈走踏多年，是否遇過可怕的事？她坦言：「演藝圈超黑暗的，我與人為善，我基本上沒有遇過那種很討厭的人，但是我很難得會遇到一個男藝人，讓我非常不喜歡他。」

▲認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK。（圖／翻攝自宛宛兒IG）▲認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK。（圖／翻攝自宛宛兒IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宛宛兒爆料。（圖／翻攝自宛宛兒IG）

「我本來對他印象就不是很好的啦！」宛宛兒透露，每次去錄影的時候，對方給她的感覺都十分囂張。接著，她模仿該名男藝人的行徑與心態：「你們這些都是一些什麼網紅啦，覺得自己很屌的那種感覺。」不過，她接著話鋒一轉，「欸他遇到那種（演藝圈）大哥啊，就不一樣了欸。」

宛宛兒接著舉例，有一次讓她印象最不好的事情，就是接一個主持的活動，該名男藝人也在，「我就是很討喜嘛，跟老闆玩啊、跳舞啊，然後我的小費就嘩嘩嘩一直狂收喔。」至於該名男藝人，「因為他是男的，他跳舞還是什麼的，他自然就不會有小費啊，可能就是很少。」

▲認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK。（圖／翻攝自宛宛兒IG）▲認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK。（圖／翻攝自宛宛兒IG）

▲宛宛兒提示該名男藝人常出現在綜藝節目上。（圖／翻攝自宛宛兒IG）

「在後台的時候，他就跟我說『哎呀、哎呀，宛姐妳怎麼那麼好啊，拿這麼多小費啊』，跟我要小費！」宛宛兒最後了給對方2000塊，結果讓她傻眼，「他自己後面就說趕時間趕行程，直接走了捏，留我一個人Ending收尾，覺得這個人很不OK。」

雖然並未點出男藝人姓名，但被問到是不是「我們常常在電視上可以看到的人？綜藝節目？」宛宛兒大方回答「是」。影片PO網後，頓時掀起網友瘋猜男星身分，面對粉絲追問是否有更多提示，她表示：「不討喜的男藝人不止我討厭。」至於有人笑說「這樣說，那個藝人不就知道了你討厭他​」，她大方回應：「他知道也無所謂，我才講的。」

►送2歲女上幼稚園「隔20分鐘收老師傳LINE」　劉亮佐心情複雜：快哭了

►幫小孩請假理由「慶祝拿金牌」！六月一早通知學校　王齊麟：給過

►「3字男星」嫖娼瓜瘋傳！陸狗仔PO機車、籃球圖暗示：女友也是女星

►小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！　狂喜尖叫：謝謝裁判的慧眼too high

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

短裙妹排排站！警深夜查緝　出動超萌緝毒犬賣力狂聞

推薦閱讀

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

不倫阿翔過5年「你欠我一個道歉」！謝忻氣他龜縮：有千百種方式聯絡我

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

影帝黃秋生力挺林郁婷「厲害又勇敢」！　見台灣人批她是男人：蠢

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宛宛兒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《韓星地帶3》拍成戀愛真人秀　Dex曖昧俞利：以為重拍《單身》
  2. KID帶傷挑戰噴射衝浪 成功站上板讓峮峮直呼「太帥了」
  3. 玖壹壹大馬開唱「VIP包廂票價出爐」！　網驚：沒打錯嗎
  4. 演唱會突中斷！愛黛兒巨幕放「巴黎奧運直播」　全場觀眾陪看決賽
  5. 菸抽太多罹患肺氣腫　導演大衛林區無法離家外出
  6. 福原愛消失1年重返大學開課！　客座副教授工作沒丟…200學生聽講
  7. 獨家／是真的！《換乘戀愛》海恩10月來台　為了「它」親自見粉絲
  8. 為了5分半的戲！唐綺陽滿手血「不動40分鐘」：我想讓畫面一致
  9. 林彥君出面闢謠沒逃稅　老公的案件進入司法她沉默
  10. 爸爸永遠是最棒的粉絲！郭子乾「重現味道」回憶父親

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366