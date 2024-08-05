麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

記者劉宛欣／綜合報導

台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟於5日擊退中國組合，繼2021年東京奧運後，又拿下了一面奧運金牌，也是中華隊2024巴黎奧運的第一面金牌，舉國沸騰歡慶。味全龍啦啦隊成員賴可今天（5日）於社群曬出了一段4名啦啦隊成員因為太嗨，衝出飯店房間，卻遭反鎖在外面的影片，無奈直呼「樂極生悲」，所幸最後在房務人員的協助下，4人有順利回房休息。

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

賴可5日在Threads曬出一段影片，影片中可看到她與沛沛、馬妹、星岑站在飯店房間門口，無奈表示「拿金牌太開心了，衝出房門都沒有帶卡、都沒有穿鞋子」，透露確定奪冠的瞬間，整層樓歡聲雷動，許多人都衝出房門同樂，怎料她們卻因忘記帶卡「樂極生悲」，幸好房務人員出馬幫忙開門，開的同時還不忘調侃4人「太開心了齁？」

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▲賴可、沛沛、馬妹、星岑嗨到衝出房間門都沒帶鑰匙。（圖／翻攝自Threads）

賴可笑稱「唯一值得慶幸是都有穿衣服⋯⋯」，網友也紛紛在底下留言「還好衣服是整齊的XD」、「房務人員真的太善良，應該要妳們先示範一下最後贏球的慶祝姿勢，再幫妳們開門的」、「一個人做蠢事很蠢，一群人做蠢事很爽」、「我家巷子一堆尖叫聲＋歡呼聲」。