李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

記者劉宛欣／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟，5日在巴黎奧運再度奪下金牌，締造二連霸的空前紀錄，舉國沸騰。王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛（綽號：十元），賽事期間海巡多次放閃，賽前也曾公開告白「妳願意嗎？」讓球迷們被閃得心甘情願，另一方面，李洋也有低調穩定交往多年的女友，且早在3年前東京奧運拿下第一面金牌時，就已經鬆口想婚。

▲李洋、王齊麟時隔三年再拿下一金。（圖／翻攝自《鄭知道了》）

李洋、王齊麟2021年獲得東京奧運羽球男雙金牌後，回台曾接受《鄭知道了》訪問，當時被問起婚事，李洋大方承認：「我想結婚，但我女朋友目前有她自己的打算，她不想要被我綁住。」被追問是否已經求婚？他則笑回「無時無刻都在求婚」，好友王齊麟也笑著舉起了大拇指，現場有其他來賓開玩笑「不答應，你就跟她說你要換人了啊！」，李洋連忙急回了三次「不行」，王齊麟也幫腔「這個話不能亂講」。

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▲李洋3年前就曾鬆口想結婚。（圖／翻攝自《鄭知道了》）

提起女友，李洋不吝放閃告白說道「我女朋友對我很好，真的，她很支持我，不管是我輸還我贏的時候，她都真的很支持我，給我去面對比賽的動力、面對困難的拚勁」，言語中流露出真心，讓許多球迷直呼「好甜」，事實上，李洋與女友低調交往多年，雖然鮮少放出合照放閃，但仍被網友挖出女友Instagram帳號，並發現倆人使用的是情侶頭貼。