焦凡凡公開王齊麟私訊獲讚「幸運女神」！　嗨喊：真的做到了

記者王靖淳／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日以2比1擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，成功二連霸奪得金牌，熱血賽事令全台民眾沸騰不已，其中也包含女星焦凡凡，她稍早透過Threads曬出一張金牌戰前私訊王齊麟的對話內容，感動表示：「你跟李洋真的做到了，你們好棒！」

▲焦凡凡（圖左）在金牌戰前傳訊替王齊麟加油打氣。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan、chilinwang）

透過焦凡凡分享的截圖可見到，王齊麟在賽前曾回覆她限時動態的照片，接著焦凡凡除了預祝對方拿下金牌之外，同時也鼓勵對方要讓心情放鬆、盡力就好。事後在得知「麟洋配」奪得金牌後，焦凡凡也興奮傳訊息恭喜對方，開心寫下：「你好棒，超棒超棒！」為此，王齊麟則回覆：「真的做到了。」並附上一個哭笑不得的符號，難掩獲得勝利的喜悅。

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▲焦凡凡分享與王齊麟的私訊內容。（圖／翻攝自Threads／fan0914fan）

為此，貼文及照片在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，不少人留言表示「妳是預言家」、「有被妳加油到的，最後都會贏耶！」、「妳現在是棒球跟羽球的幸運星」，紛紛大讚焦凡凡是幸運女神。事實上，「麟洋配」昨（4）日晚上的金牌戰，讓許多人守在電視機前幫兩人加油，台北車站更湧入上百觀眾觀看比賽，成功奪金二連霸振奮全國，也是台灣在本屆巴黎奧運的首面金牌，如今收視率也出爐，奪下全國第一。