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「真人娜美」泉里香古裝劇穿透膚和服！網揭真正穿法：電視台會出事

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星泉里香擁有精緻五官，E罩杯魔鬼身材，曾為真人版《美少女戰士》飾演「水星」水野亞美，因在廣告片扮演《航海王》的娜美，被日本民眾視為最符合「真人版娜美」的女星。而她在熱播中大河歷史劇《致光之君》飾演平安時代才女「和泉式部」，一登場躍上日網熱搜關鍵字，而且角色的穿著立刻掀起討論：「要是照史實那樣穿，會變放送事故！」

▲▼泉里香因拍廣告扮演《航海王》的娜美，被日本觀眾視為最符合真人版娜美的女星。（圖／翻攝自IG）

▲泉里香擁有性感身材。（圖／翻攝自IG）

▲▼泉里香因拍廣告扮演《航海王》的娜美，被日本觀眾視為最符合真人版娜美的女星。（圖／翻攝自IG）

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▲泉里香因拍廣告扮演《航海王》的娜美，被日本觀眾視為最符合真人版娜美的女星。（圖／翻攝自IG）

《致光之君》以平安時代為時代背景，描述《源氏物語》作者紫式部的一生，由名編劇大石靜執筆，被視為有史以來最有愛情味的大河劇。而平安時代有3位才女，除了紫式部寫出世界上最早的長篇寫實小說《源氏物語》，還有清少納言的隨筆《枕草子》，紀錄平安時代的生活日常，以及歌人和泉式部的日記文學《和泉式部日記》，劇集逐一描述3位才女的愛情人生。

和泉式部被視為平安時代的奇女子，因為丈夫時常在外，滿心孤寂寫下和歌思念，已是人妻的她與「為尊親王」相戀調情，流言傳遍宮廷，然而她仍選擇為愛燃燒，不料親王急病早逝。且親王去世10個月後，她又接受親王胞弟「敦道親王 」的追求，成為親王的情人，加上當時常被謠傳與其他男子交往，男女關係飽受爭議，但創作與愛情有關的和歌細膩動人，傳誦至今。

▲▼泉里香《致光之君》飾演歌人和泉式部，歷史上為愛燃燒的奇女子。（圖／翻攝自IG）

▲泉里香《致光之君》飾演歌人和泉式部，歷史上是位為愛燃燒的奇女子。（圖／翻攝自IG）

劇組宣布泉里香扮演「和泉式部」後，受到日網大讚選角合適。她首度在劇中登場，因為故事正值夏季，身穿透膚布料的和服，手臂線條若隱若現。同時日本網友搬出日本國寶「源氏物語繪卷」，曾繪女子穿著半透明和服，有學者表示，當時的女性因受不了炎熱天氣，夏季在房內上半身全裸，只外穿一件薄紗。觀眾推測是因為電視尺度，無法按照史實穿搭，眾人留言「換作現代就是沒穿胸罩只穿T恤」、「這樣穿胸部全都看光光」、「要是這樣播出就變成放送事故了」、「和泉式部就是性感擔當」。

▲▼日本國寶「源氏物語繪卷」曾繪女子穿著半透明和服。（圖／翻攝自日網）

▲日本國寶「源氏物語繪卷」曾繪女子穿著半透明和服。（圖／翻攝自日網）

▲▼泉里香初登場身穿半透明和服，透膚材質手臂線條若隱若現。（圖／翻攝自IG）

▲泉里香初登場身穿半透明和服，透膚材質手臂線條若隱若現。（圖／翻攝自IG）

▲▼泉里香因拍廣告扮演《航海王》的娜美，被日本觀眾視為最符合真人版娜美的女星。（圖／翻攝自IG）

▲泉里香推出過性感寫真，飾演「和泉式部」被讚選角很合適。（圖／翻攝自IG）

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