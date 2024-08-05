安心亞為扛經濟壓力挨餓！　爆曾「麵攤徘徊」喝免費清湯果腹

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（6日）晚9點播出「Jason比Jason還Jason！演藝圈省錢魔人真是啥事都幹得出來」，主持人安心亞就曾為了省錢挨餓過：「以前比較沒錢，要自己負擔學費跟生活費，我很餓就在家裡附近的麵攤徘徊，然後跟老闆娘說『可不可以給我餛飩湯不要餛飩』，她就給我湯加胡椒跟芹菜末，我就喝那個免費的湯，慢慢喝飽。」阿Ken聽完覺得這很激勵人心：「她從一個喝沒有餛飩的餛飩湯開始，一直到現在天天都去吃無菜單日本料理。」

▲安心亞為繳學費拮据度日，到麵攤喝免費清湯果腹。（圖／中天綜合台提供）

短今也有過拮据度日的經歷：「我曾餐餐吃水豆腐，因為我以前在路邊發DM，1天才1千，我控制自己每天的餐費是1百塊，然後就這樣吃了快1個月。」她身體因此出狀況：「因為營養不良，出門常常貧血，但我很自豪我的忍耐力。」

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▲短今曾經也度過辛苦的日子。（圖／中天綜合台提供）



阿諾則笑說自己節省的個性都是來自基因遺傳：「我女兒是穿我小時候的衣服，因為我媽都有留著，而且這些衣服是有先給我表妹穿過，所以它算是三手衣。」她也很會透過廢物利用來賺零用錢：「我有些朋友很愛買名牌，他們不要的袋子我就拿到網路上賣，那個袋子在網路上可以賣到5百、1千，或者有人搬家會丟一些電器、家具在路邊等環保局來收，我都會注意一下那些東西還能不能用。」

▲阿諾自豪靠回收廢物賺零用錢。（圖／中天綜合台提供）

在場來賓聽完為之驚訝，阿諾接著又說：「有一次我在師大逛街，看到有脫水機、電熱水器還有三層櫃丟在外面，我去跟店家借推車，把全部東西推回家，剛好我爸是水電專業，那些東西修一下就正常了，光熱水器我就賣了5千塊。」



