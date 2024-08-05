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丟丟妹創千萬業績「陷精神問題」！遭斷言不能婚…男友求婚突出車禍

【獨家】丟丟妹遭斷言不能婚　求婚隔日男友車禍腦震盪

▲丟丟妹和男友Tommy正熱戀時期，卻被告誡不能結婚。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

直播天后丟丟妹歷經和前夫離婚、拿回商標名，一個晚上動輒千萬的業績，如今是經營兩大平台的佼佼者，但風光背後頗悲涼，除了嚴重精神問題，5歲的孩子一度說話遲緩，算命老師還斷言她不能再婚，否則「死的死逃的逃」！

丟丟妹（李明珊）賣海鮮站穩一姊地位，她家裡開宮廟，爸爸還是濟公乩身，耳濡目染下，她從小也愛算命，但總是半信半疑，前陣子她想改運，找上厲害的姓名學老師諮商，名字還沒改，老師卻先告訴她，未來會從35歲旺到75歲，但是會比較疲憊，尤其不能結婚，否則另一半也會生離死別，還警告連起心動念都不行。

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【獨家】丟丟妹遭斷言不能婚　求婚隔日男友車禍腦震盪

▲丟丟妹強悍叫賣的背後隱藏不少辛酸。（圖／鏡週刊提供）

話說完沒多久，前陣子丟丟妹男友Tommy在直播上做效果求婚，結果隔天颱風來襲他開車出門，就在路上打滑數圈，驚悚誇張過程還上了網路被討論，自己在車內撞到腦震盪，讓兩人驚呼不能鐵齒，也堅定地斷了再婚念頭。

【獨家】丟丟妹遭斷言不能婚　求婚隔日男友車禍腦震盪

▲丟丟妹和男友Tommy有時會一起在直播中互相吐槽。（圖／鏡週刊提供）

看似風光的丟丟妹，每天上線直播同時在線平均都有2萬人上下，但私底下她承受莫大壓力，除了離婚前和前夫就已經關係惡劣，男方鮮少回家，兒子一直找爸爸，卻被家人應付，久而久之不想說話，導致語言表達能力遲緩，讓她嚇到趕緊帶兒子就醫，諮商師建議要讓孩子一起面對，她和媽媽才先後對兒子坦白離婚的事實，說到兒子，她一度眼眶泛紅說，「爸爸沒有來看過他，所以他看到爸爸照片也不認得」。再者，已經5歲的兒子也因此不會像一般男生站著尿尿，結果到了幼兒園無法適應，後來竟然是男友Tommy以玩笑式方式引導才成功，丟丟妹對於兒子身邊沒有爸爸一起長大，顯然也是萬分心疼。

【獨家】丟丟妹遭斷言不能婚　求婚隔日男友車禍腦震盪

▲Tommy收掉髮廊事業後未來可望轉戰電商。（圖／鏡週刊提供）

除了兒子失序讓她擔憂，丟丟妹自己也因龐大的業績壓力和直播的緊繃節奏，差點面臨崩潰，她坦言罹患「焦慮、躁鬱症、自律神經失調」，她說「有陣子一直覺得厭世，兩個月前，突然說話無法正常表達，壓力大起來不自覺手抖」，親友勸說下終於去就醫。她為難地說，因為自己好勝心強，業績壓力不到就會賠錢，加上個性急，之前膽摘除手術後，隔天就出院到日本準備直播，實在瘋狂，這種種因素造成精神狀況不穩。她為了直播不空場，過去常常四個小時沒去上廁所，但前陣子膽都拿掉後，開始注意健康問題，會請人上場代打一分鐘，速速解決。她說「過去我媽在市場賣魚，為了抓緊時間殺魚，不敢尿尿，結果最後腎臟都拿掉」，她也不想重蹈覆轍，性命要緊。

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