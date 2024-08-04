最美妲己溫碧霞「解放比基尼」辣露屁股蛋！　58歲真實身材超驚人

記者顧齊祐／綜合報導

現年58歲的香港女星溫碧霞形象火辣美豔，2001年透過電視劇《封神榜》 中的妲己一角，紅遍中港台三地，被封為「最美妲己」，後來在嫁給富商老公後，逐漸淡出演藝圈，但不時會透過社群和粉絲分享生活。近日她就在社群平台分享一系列海灘美照，穿著比基尼大方露出屁股蛋，辣翻粉絲。

▲溫碧霞近日與家人前往峇里島度假。（圖／翻攝自微博／溫碧霞irenewan）

溫碧霞近日與家人們一同前往峇里島度假，並在社群平台大方曬出性感美照。畫面中她穿著桃粉色的三點式比基尼，放下一頭秀立的烏黑長髮，躺在沙灘旁的躺椅上自拍，頭髮上還有白色小花點綴，顯得相當俏皮可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溫碧霞穿上比基尼，休閒躺在沙灘躺椅。（圖／翻攝自微博／溫碧霞irenewan）

其中一張還能看到，在夕陽餘暉下，溫碧霞站起身背對著鏡頭，面對的沙灘夕陽走去。而在橘黃色的陽光照射下，姣好的身材展露無遺，她也大方露出了屁股蛋，展現緊實光滑的肌膚，完全看不出來她已經是58歲的熟女。

▲溫碧霞在夕陽下展示背影，大方露出屁股蛋。（圖／翻攝自微博／溫碧霞irenewan）

一系列的海灘辣照曝光後，讓粉絲們都大飽眼福，紛紛留言表示「這身材管理絕了」、「真美啊！看起來像20多」、「突然愛上了怎麼辦」、「多少人18歲也沒有這個身材」。