麟洋金牌戰「敏感」央視不播！財經網美諷：看都不敢看，還能恐嚇誰？

記者劉宛欣／綜合報導

台灣羽球金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日晚間將對戰中國「梁王組合」奪金牌，不過賽前持續傳出《央視》可能因政治因素不轉播該比賽，稍早中國賽評孫寧智證實，因為「敏感原因」不會轉播，在台灣社群上引發熱烈討論。對此，財經網美胡采蘋發文直言「連看都不敢看，到底還能恐嚇誰？」

▲麟洋配將在4日晚間出戰中國組合。（圖／路透）

胡采蘋4日下午在個人臉書粉絲專頁「Emmy的追劇時間」發文，提及《央視》不轉播羽球男雙金牌戰一事，她評論寫下「這就是為什麼說了70年打台灣都沒有打」，接著表示：「你連看都不敢看，球是圓的，誰贏不一定啊！全台灣都是輸贏不計，闔家觀賞歡樂加油，但你們就連看都不敢看一眼。就這樣到底還能恐嚇誰啦？」

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▲胡采蘋貼文。（圖／翻攝自臉書／Emmy的追劇時間）

另一方面，資深媒體人周玉蔻也發文寫下看法，點出Chinese Taipei（中華台北）、五環旗、唱國旗歌這些台灣人痛恨不已、不得不接受的場面，對岸卻很害怕，質疑中國大陸官方是擔心「台灣是中國一部分的宣傳謊言活生生被球賽直播揭穿，只好斷訊」，更指出不轉播完全不合理，即使是台灣早期被控制的老三台，也不敢這麼做，可惜中國觀眾不敢、也不能抗議。