離偶像只有5cm！韓偶像VR演唱會正夯　「化妝師超貼身視角」粉嗨爆

記者田暐瑋／綜合報導

KPOP偶像演唱會的門票總是一票難求，也有些粉絲因為位置太遠而感到遺憾，不比搖滾區的粉絲還要有激動感。偶像虛擬實境（VR）演唱會雖然早在2016年就有先例，但近期逐漸成為熱門話題，南韓VR導演強調，使用VR拍攝時最近距離約只有5公分，主打要讓粉絲和偶像維持「化妝師的距離」，在韓掀起熱潮。

據《韓聯社》報導，南韓VR導演金弘燦表示，「當我們使用VR拍攝時，約是在5公分的距離，幾乎像是化妝師的視角。」而為了傳遞偶像像是在粉絲面前表演的生動感受，歌手在錄製舞台上，需耗費整整16小時進行拍攝，才能完成一場40分鐘、包含6首歌的VR演唱會，後續還需超過2個月的製作時間。

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自推特／BLACKPINK）



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金弘燦導演強調，保持自然真實感是製作中最重要的秘訣，目前雖然還是利用攝影機拍攝讓觀眾感受更為真實，但技術的發展正在逐步突破限制，「我們希望能有更近距離，以及可看到不同的視角方向等等，這些需求我們正在研發中，希望滿足粉絲的心。」

事實上，紅遍世界的韓女團BLACKPINK就曾推出VR演唱會吸金，2023年底將首爾高尺巨蛋安可場演出的內容，以時長約70分鐘的VR形式播出，主打亮點在於超近的拍攝角度，讓每個粉絲都宛如坐在第一排欣賞表演，演唱會於美國、加拿大、英國、法國、冰島、愛爾蘭和西班牙等國家上映。