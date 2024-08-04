記者田暐瑋／綜合報導

現年46歲的南韓女星朴恩惠以甜美外貌和清新氣質深獲粉絲喜愛，2003年因演出《大長今》中的「李連生」後打開知名度。日前她外出多日返家，竟在家中發現一大張蛇皮，卻找不到蛇的蹤跡，嚇得她好幾天心驚膽戰，將蛇皮照PO網後也令網友驚呼：「超可怕！」

▲朴恩惠家裡出現大蛇。（圖／翻攝自朴恩惠IG）



朴恩惠近日在Instagram透露1日外出幾日後回到家中，竟在屋內發現一條巨大的蛇皮，讓她當場嚇傻，立刻通報119求助，消防隊員到場搜尋後卻表示，只有蛇皮而未見蛇的蹤影，無法提供進一步的幫助，建議她看到蛇再次出現時再呼救。

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▲朴恩惠家裡出現大蛇。（圖／翻攝自朴恩惠IG）



但因為家裡還有2個兒子，朴恩惠擔心要是蛇還躲在家中，會讓兒子陷入危險，只好找來表弟到家中繼續搜尋，聯手把整個家翻箱倒櫃，不過在經過一番檢查後，還是找不到蛇，只能自我安慰蛇可能已經離開，事後她PO出蛇皮照，只見蛇皮相當長，看起來並非一般的小蛇，令網友直呼起雞皮疙瘩。

朴恩惠2006年曾與周渝民（仔仔）合演戲劇《深情密碼》，在台打開知名度，2008年與年長4歲的企業家金漢燮步入婚姻，育有一對雙胞胎兒子。然而，於2018年她宣布結束了長達10年的婚姻，自此獨自撫養2個兒子。

▲朴恩惠曾與仔仔合作在台爆紅。（圖／翻攝自朴恩惠IG）