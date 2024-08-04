蔡阿嘎全家「日本住飯店被投訴」！隔壁房：小男生亂敲門 他驚吐真相

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎最近帶著全家人前往日本參加青森睡魔祭，不時會與粉絲分享旅遊點滴。沒想到，3日入住一間溫泉飯店後，隔壁房當晚居然投訴他們：「有一位老先生帶一個小男生去亂敲他們房門。」

▲蔡阿嘎住飯店被投訴。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



蔡阿嘎4日在社群網站透露，昨天入住一間位於秋田山上的溫泉老飯店，不料意外被投訴家人帶小男生亂敲房門，「可是我們跟阿公阿嬤不同房，而且晚餐後就沒再出房門了…所以…隔壁房客是看到…？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡阿嘎最近在日本。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



附上3個臉色鐵青的表情符號，蔡阿嘎驚恐地說，「不可能鬼門剛開就遇到這種事吧」，但不忘開玩笑稱難怪昨晚房間的冷氣超冷，「還好我們只住一晚塊桃啊！」

▲蔡阿嘎和家人參加青森睡魔祭。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



蔡阿嘎IG全文：

不懂就上網發問網友！我們是遇到…？

昨天入住這間秋田山上的老溫泉飯店，結果晚上被隔壁間投訴說：「我們有一位老先生帶一個小男生去亂敲他們房門」，可是我們跟阿公阿嬤不同房，而且晚餐後就沒再出房門了…所以…隔壁房客是看到….？

#不可能鬼門剛開就遇到這種事吧

#難怪昨晚房間冷氣超冷

#還好我們只住一晚塊桃啊