網找兼職被詐騙「找二伯要錢」！她怒發聲明：沒辦法幫忙 惡劣手法曝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯是蔡阿嘎的老婆，自創品牌備受粉絲喜愛，未料最近因此被詐騙集團盯上，有心人士打著她的名義徵才，還真的有人被騙，讓她3日心累地說：「被詐騙找我們要錢，我真的沒辦法幫忙。」

▲網友被詐騙去找二伯要錢。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



二伯在Instagram限時動態PO出詐騙頁面，回應粉絲疑問，她強調沒有在找兼職的線上助理人員，那全都是詐騙手法，「目前只有在104和小雞上工徵人。」

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▲二伯的自創品牌備受粉絲喜愛。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



看到詐騙集團聲稱能「居家輕鬆作業」，二伯強調可能有輕鬆的工作，但她的品牌「絕對不是」。如果到目前為止仍對職缺有興趣，她建議透過104銀行投履歷，「不要亂加LINE！也不可能找工作還要付錢的！」

▲二伯拜託網友不要再被騙了。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



最後，二伯拜託網友不要再被騙了，她同時也檢舉了詐騙集團的貼文，「我始終也不明白為什麼詐騙廣告的審核永遠都會過，怎麼檢舉都沒有用，需要徵人我們一律都用正常管道104投履歷，奇怪的帳號奇怪的文章拜託大家一律檢舉！謝謝大家了。」