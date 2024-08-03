ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

藍心湄睽違11年攻蛋開唱！　「迷你裙＋長靴」辣秀絕美鉛筆腿

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone今（3日）在台北小巨蛋開唱，是出道將滿2年的他們首度攻蛋，而他們今天更驚喜邀請到「時尚教主」藍心湄站台擔任嘉賓，合唱她的招牌金曲〈你的電話〉，只見藍心湄穿上迷你裙搭配過膝長靴，露出纖細的大腿根，性感又火辣，這也是藍心湄繼2013年擔任羅志祥演唱會嘉賓後，睽違11年再次登上小巨蛋演出。

▲藍心湄擔任Ozone小巨蛋演唱會嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ozone請到藍心湄擔任嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

藍心湄透露，這些年有很多演出邀約，但都沒有點頭，這次會願意來到Ozone演唱會，她笑說：「是〈你的電話〉牽起這條線啊！很好奇想知道新生代男團會怎麼改編〈你的電話〉這首歌曲，從Live Band的感覺到唱跳版本，而最終的成果沒有讓我期待落空！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌曲結尾由Ozone舉起電話手勢圍繞在藍心湄身邊，最後藍心湄選了子翔的電話，「子翔為了演唱會腰壞掉，我只想趕快接電話叫他趕快去看醫生。」更打趣說：「我這年紀唯一的好處就是認識很多醫生。」她表示排練時就對子翔印象深刻，因他又是戴護腰、又戴毛帽，「反正他讓我很心疼，老師又很嚴格，沒有因為他比較殘障就放過他。」

▲藍心湄擔任Ozone小巨蛋演唱會嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼Ozone送藍心湄周邊商品，煥鈞更如願和藍心湄討抱抱。（圖／記者林敬旻攝）

▲藍心湄擔任Ozone小巨蛋演唱會嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

佳辰直呼覺得藍心湄人很好，又被藍心湄吐槽：「少來了！我經過你身邊兩次都沒認出我！」藍心湄感性說：「我在這年紀可以在這，要不然台下可能都聽不懂。」58歲的她也說：「 快要滿60歲的時候站在這裡，我永遠會記得這天！」而Ozone也準備了周邊商品要送給藍心湄，還讓她「盲選」抽團員的應援扇，最後選到煥鈞的扇子，兩人當眾抱抱，讓煥鈞直呼：「我今天圓滿了！」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

直擊／被問女婿詐騙案！　余天一聽火大「痛甩記者巴掌」畫面曝光

直擊／被問女婿詐騙案！　余天一聽火大「痛甩記者巴掌」畫面曝光

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

直擊／「小野馬」泫雅炸裂大巨蛋！屁股蛋全露　騎猛男身上辣爆

直擊／「小野馬」泫雅炸裂大巨蛋！屁股蛋全露　騎猛男身上辣爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

直擊／被問女婿詐騙案！　余天一聽火大「痛甩記者巴掌」畫面曝光

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ozone, 藍心湄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！　晚上衣服不能晾陽台原因曝光
  2. Ozone首攻蛋拼了！　飛6公尺高空「挑戰超高難度特技」全場驚呆
  3. 5月胖到105公斤　Matzka緊張宣佈「減肥失敗」！
  4. 婚禮倒數！龍俊亨愛相隨來台　大巨蛋播定情曲〈Change〉迎接泫雅
  5. 藍心湄睽違11年攻蛋開唱！　「迷你裙＋長靴」辣秀絕美鉛筆腿
  6. 直擊／「小野馬」泫雅炸裂大巨蛋！屁股蛋全露　騎猛男身上辣爆
  7. 余天狠甩胡瓜6大巴掌！　「打到手麻」被怒嗆：失智了吧
  8. YTR這群人7成員歡慶14周年！　曝「人生接下來最重要3件事」
  9. 國師唐綺陽也聲援林郁婷！列3點大讚「如同台灣被打壓仍是發光主角」
  10. 胡瓜遭恐嚇「準備吃子彈」！　超硬背景曝光：老婆有8支手槍

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366