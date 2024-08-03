藍心湄睽違11年攻蛋開唱！　「迷你裙＋長靴」辣秀絕美鉛筆腿

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone今（3日）在台北小巨蛋開唱，是出道將滿2年的他們首度攻蛋，而他們今天更驚喜邀請到「時尚教主」藍心湄站台擔任嘉賓，合唱她的招牌金曲〈你的電話〉，只見藍心湄穿上迷你裙搭配過膝長靴，露出纖細的大腿根，性感又火辣，這也是藍心湄繼2013年擔任羅志祥演唱會嘉賓後，睽違11年再次登上小巨蛋演出。

▲Ozone請到藍心湄擔任嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

藍心湄透露，這些年有很多演出邀約，但都沒有點頭，這次會願意來到Ozone演唱會，她笑說：「是〈你的電話〉牽起這條線啊！很好奇想知道新生代男團會怎麼改編〈你的電話〉這首歌曲，從Live Band的感覺到唱跳版本，而最終的成果沒有讓我期待落空！」

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歌曲結尾由Ozone舉起電話手勢圍繞在藍心湄身邊，最後藍心湄選了子翔的電話，「子翔為了演唱會腰壞掉，我只想趕快接電話叫他趕快去看醫生。」更打趣說：「我這年紀唯一的好處就是認識很多醫生。」她表示排練時就對子翔印象深刻，因他又是戴護腰、又戴毛帽，「反正他讓我很心疼，老師又很嚴格，沒有因為他比較殘障就放過他。」

▲▼Ozone送藍心湄周邊商品，煥鈞更如願和藍心湄討抱抱。（圖／記者林敬旻攝）

佳辰直呼覺得藍心湄人很好，又被藍心湄吐槽：「少來了！我經過你身邊兩次都沒認出我！」藍心湄感性說：「我在這年紀可以在這，要不然台下可能都聽不懂。」58歲的她也說：「 快要滿60歲的時候站在這裡，我永遠會記得這天！」而Ozone也準備了周邊商品要送給藍心湄，還讓她「盲選」抽團員的應援扇，最後選到煥鈞的扇子，兩人當眾抱抱，讓煥鈞直呼：「我今天圓滿了！」