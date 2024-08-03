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Ozone小巨蛋開唱「Toro也來了」！　揭心聲：不要像Energy一樣

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone今（3日）在台北小巨蛋開唱，是出道將滿2年的他們首度攻蛋，不僅吸引萬名粉絲力挺，昔日《原子》戰友AcQUA源少年、VERA、FEniX全員到場，還有U:NUS成員高有翔、Energy成員Toro、王子邱勝翊等前輩也現身力挺。

▲Toro出席Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Toro來看Ozone演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

上週才和Energy完成小巨蛋演唱會的Toro，笑說排練時有遇到Ozone，大讚他們非常拼命，又不忘補一句：「但我們更拚命，硬要講。」他也說有提點Ozone：「不管你們現在誰跟誰有沒有一些誤會、心裡的事情，要把握這一次，不要像我們一樣20年才來一發！」他感性說：「因為一個團能夠上大型演唱會，真的不容易，Energy花了22年才走到這個結果，我們是一個示範，不管他們是好是壞，都要繼續做，才不會有遺憾。」

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Toro上禮拜在演唱會上不斷淚崩，他今打趣說想跟工作人員要工作證，「我蠻樂意遞衛生紙的，我在我們團的功能，我都是在最旁邊，把衛生紙準備好，如果他們需要，我絕對不會拿擤過鼻涕的！」

▼FEniX、VERA、AcQUA源少年、U:NUS高有翔都來小巨蛋支持Ozone。（圖／記者林敬旻攝）

▲FEniX出席Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲VERA出席Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲AcQua源少年出席Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲U:NUS高有翔出席Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

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Energt, Toro, Ozone

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