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小嫻瘦到49公斤　腹肌見光體脂只有19　看到小戴哭也哭了

記者葉文正／台北報導

藝人小嫻、小鐘與郭彥均今天一起參加WORLD GYM活動，並擔任評審，不過由於小嫻這幾年來較少參加台北演藝圈活動，今天現身開心表示：「真的好久都沒有看到大家，竟然還有粉絲拿照片給我簽名，我快哭了。」並透露日前摔傷傷口逐漸康復，但牙齒摔歪掉，目前仍在矯正中。

▲小鐘(左起)小嫻與郭彥均久違一起合體參加健身房活動。（圖／記者葉文正攝）

▲小鐘(左起)小嫻與郭彥均久違一起合體參加健身房活動。（圖／記者葉文正攝）

小嫻說，要回台北一趟真的不容易，特別從屏東開車到左營，然後再搭高鐵上台北，還要換捷運過來，「真的很開心，然後因為其實最近也還蠻常在健身的，有為了今天的活動，特別把臀部稍微再鍛鍊一下，目前是49公斤。」以她163公分來看，真的非常健美，體脂肪也只有19，秀出傲人腹肌，真的很自愛。

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▲小鐘(左起)小嫻與郭彥均久違一起合體參加健身房活動。（圖／記者葉文正攝）

▲小嫻熱情與記者打招呼。（圖／記者葉文正攝）

小嫻也透露她的健身菜單，「我一個禮拜會上兩堂的TRX，然後再跑兩次的5K，大概就是平常的一般的量吧，最近夏天就比較吃不下，就大概第一次瘦到國小的體重，我覺得好像大家都說健身很重要，只是我覺得飲食很重要就是不要吃太飽，大概這個月大概瘦了4公斤吧，一個月掉了4公斤，太熱太熱了。

▲小鐘(左起)小嫻與郭彥均久違一起合體參加健身房活動。（圖／記者葉文正攝）

▲小鐘(左起)小嫻與郭彥均久違一起合體參加健身房活動。（圖／記者葉文正攝）

目前就讀屏東大學音樂系的小嫻也透露：「我最近在準備我音樂系的學業，所以我都在練鋼琴跟練聲樂，就沒有出去外面曬太陽，我9月才開學哦，但是我現在是在都要補習，找老師進修，因為我的同學都是音樂班。」

被問到是否有談校園戀愛，她就一直笑也搖頭，但被虧年齡可能比教授還要大一點，小鐘還補槍：「最後小嫻跟校長交往。」郭彥均也大讚，覺得小嫻到屏東之後，真的比以前漂亮好多，像仙女的感覺，似乎在那邊會越來越年輕。

而小嫻之前分享不小心跌倒，她今天嘴唇已幾乎看不到傷疤，她描述：「上次跌倒了後，就是恢復很好，可是因為我門牙有歪，所以我還在戴矯正器在矯正，所以講話還是有一點不清楚。」

小鐘也讚小嫻，她真的是保持的很好，維持很好，幾乎是沒有任何贅肉，越來越來越漂亮，但是小嫻住屏東太遠了，小鐘笑說追不到。

而小嫻也說，看到奧運羽球，小戴哭了，她也跟著落淚，郭彥均也說：「她跟依瑟儂擁抱完之後，她一轉身那一瞬間眼淚一流下來，我覺得我們所有人心都碎了，就很很心碎，很心疼，她已經是帶傷硬要上，只為了大家的期盼，三人也呼籲大家明晚九點要幫麟洋加油，不論勝負都很值得紀念。

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小嫻, 小鐘, 郭彥均

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