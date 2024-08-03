作家H不滿前女友爆料！　停戰4個月再開轟「餘生不想再見到妳」

記者劉宛欣／綜合報導

作家H在去年底向女友陳珮甄（Selena）求婚成功，不料3個月後就宣告分手，兩人幾度隔空互控，掀起不小的風波。怎料風波才停息幾個月，他再度於臉書曬出陳珮甄與網友的對話截圖，不滿女方說孩子怕他，憤怒直呼「真的是希望餘生不要再見到妳 ，也希望不要再有任何人，因為妳而受傷了」。

▲作家H再開轟前女友陳珮甄。（圖／翻攝自作家H臉書）

作家H於3日在臉書曬出陳珮甄與網友的對話，圖中可以看到陳珮甄向網友抱怨孩子去生父家過暑假時，告訴爸爸自己很怕作家H，陳珮甄心疼道「我聽了超級難過，我最不能接受的就是讓孩子遭遇情緒暴力的陰影，所以現在這樣真的很好很好，我一個人帶孩子雖然辛苦，但至少我知道，（孩子）不會有恐懼不安」。

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▲陳珮甄與網友的對話被作家H曬出。（圖／翻攝自陳珮甄臉書）

作家H不滿地回擊，為自己辯解，直呼「到底是什麼樣的動機，可以讓妳對網友講出這樣子的話？」接著還提及陳珮甄與前夫的紛爭，最後氣得隔空喊話「對這個人，我沒有別的形容詞了，只有失望兩個字，真的是希望餘生不要再見到妳 ，也希望不要再有任何人，因為妳而受傷了」，3月兩人還曾線上祝福彼此，現在看來已算是徹底鬧翻。