鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

記者陳芊秀／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）於7月31日指控前任罔腰盜刷信用卡，對方隔天上傳他昔日毆打的影片，引發各界議論。他先有老婆歐菈力挺，更親回網友質疑「當初為什麼毆打罔腰」，表示就算是現在也還是會動手。

▲鳳梨控罔腰盜刷不認帳。（圖／翻攝自IG）

鳳梨咬定罔腰知道手機綁定APP刷他的信用卡，只是不認帳，一周後就能調出明細，「他只是理虧，幾十年前影片來混淆視聽，我見怪不怪了」。有網友直接問為何打罔腰，他引用周星馳《威龍闖天關》畫面，角色台詞「跳出來又跳進去，打我啊笨蛋」，藉此形容對方態度挑釁，「大概就是這樣的情境，屢試不爽，一次又一次顆顆」。

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▲鳳梨藉電影片段，控罔腰挑釁。（圖／翻攝自IG）

面對罔腰PO毆打影片，部分網友認為此舉會轉移話題風向，鳳梨說「隨便他啦，反正他地檢署、法院跑不完了，他也沒差多幾條，盜刷就還錢就好，扯東扯西扯一堆，客服語音也聽了，金額多少也對了，卡當下我也停了，叫你把盜刷的錢還來而已，扯十年前的影片裝模作樣博取同情，也沒把自己挑釁的發出來，整天就是裝的皮皮」。

▲鳳梨反擊罔腰PO毆打影片博取同情。（圖／翻攝自IG）

此外，鳳梨被問到再回10年前還會與對方互毆嗎？對此他透過影片發聲，「就算是現在，我還是會，一定讓你糜糜卯卯（台語）」，他再飆國罵表態，斥責罔腰作風每次都一樣，而且上傳影片只有一小段，只放出對自己有利的部分，對此相當氣憤。他已經許久沒有與對方聯繫，這次是因為收到海外刷卡通知，雙方糾紛再起，要求對方還錢，「他如果再來一次我還是會（動手）」。

▲鳳梨面對網友提問，表態「就算是現在也還是會動手」。（圖／翻攝自IG）