ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

記者陳芊秀／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）於7月31日指控前任罔腰盜刷信用卡，對方隔天上傳他昔日毆打的影片，引發各界議論。他先有老婆歐菈力挺，更親回網友質疑「當初為什麼毆打罔腰」，表示就算是現在也還是會動手。

▲▼鳳梨控罔腰PO昔日影片博取同情。（圖／翻攝自IG）

▲鳳梨控罔腰盜刷不認帳。（圖／翻攝自IG）

鳳梨咬定罔腰知道手機綁定APP刷他的信用卡，只是不認帳，一周後就能調出明細，「他只是理虧，幾十年前影片來混淆視聽，我見怪不怪了」。有網友直接問為何打罔腰，他引用周星馳《威龍闖天關》畫面，角色台詞「跳出來又跳進去，打我啊笨蛋」，藉此形容對方態度挑釁，「大概就是這樣的情境，屢試不爽，一次又一次顆顆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鳳梨控罔腰PO昔日影片博取同情。（圖／翻攝自IG）

▲鳳梨藉電影片段，控罔腰挑釁。（圖／翻攝自IG）

面對罔腰PO毆打影片，部分網友認為此舉會轉移話題風向，鳳梨說「隨便他啦，反正他地檢署、法院跑不完了，他也沒差多幾條，盜刷就還錢就好，扯東扯西扯一堆，客服語音也聽了，金額多少也對了，卡當下我也停了，叫你把盜刷的錢還來而已，扯十年前的影片裝模作樣博取同情，也沒把自己挑釁的發出來，整天就是裝的皮皮」。

▲▼鳳梨控罔腰PO昔日影片博取同情。（圖／翻攝自IG）

▲鳳梨反擊罔腰PO毆打影片博取同情。（圖／翻攝自IG）

此外，鳳梨被問到再回10年前還會與對方互毆嗎？對此他透過影片發聲，「就算是現在，我還是會，一定讓你糜糜卯卯（台語）」，他再飆國罵表態，斥責罔腰作風每次都一樣，而且上傳影片只有一小段，只放出對自己有利的部分，對此相當氣憤。他已經許久沒有與對方聯繫，這次是因為收到海外刷卡通知，雙方糾紛再起，要求對方還錢，「他如果再來一次我還是會（動手）」。

▲▼鳳梨控罔腰PO昔日影片博取同情。（圖／翻攝自IG）

▲鳳梨面對網友提問，表態「就算是現在也還是會動手」。（圖／翻攝自IG）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

兩度質疑林郁婷！作家酸JK羅琳：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤的女人

兩度質疑林郁婷！作家酸JK羅琳：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤的女人

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

離婚文件傳定稿！　班艾佛列克、珍妮佛羅培茲婚變「最後稻草」曝

離婚文件傳定稿！　班艾佛列克、珍妮佛羅培茲婚變「最後稻草」曝

賽後見記者也落淚！　戴資穎反過來暖心安慰：妳不要跟我一起哭啦

賽後見記者也落淚！　戴資穎反過來暖心安慰：妳不要跟我一起哭啦

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

王齊麟挺進奪牌戰「女友維基被改成教練」！　她一查笑翻秒標記本人

王齊麟挺進奪牌戰「女友維基被改成教練」！　她一查笑翻秒標記本人

獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

兩度質疑林郁婷！作家酸JK羅琳：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤的女人

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

離婚文件傳定稿！　班艾佛列克、珍妮佛羅培茲婚變「最後稻草」曝

賽後見記者也落淚！　戴資穎反過來暖心安慰：妳不要跟我一起哭啦

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鳳梨, 罔腰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／8月3日星座運勢　金牛愛情事業財運3得意
  2. 鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相
  3. 他被封「台灣碧昂絲」！　入圍金曲3大獎…還宣布10月開唱
  4. 吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰
  5. 遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會
  6. 麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現
  7. 兩度質疑林郁婷！作家酸JK羅琳：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤的女人
  8. 《星光2》葉瑋庭揭曉二寶性別！　羞吐：老公離夢想更近了
  9. 瑞瑪和KID互嗆爆衝突　胡宇威嚇到不敢說和
  10. YTR陳妮絲出國「遭老公陷害」！　還原過程氣炸：誰的問題？

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366