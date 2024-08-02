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YTR陳妮絲出國「遭老公陷害」！　還原過程氣炸：誰的問題？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳妮絲今年2月宣布和韓籍男友水哥結婚，6月驚喜公開懷孕的好消息，日前也舉辦性別派對透露，肚子裡的寶寶是女寶寶。平時會在社群記錄生活的她，今（2）日在IG上傳一段短片，分享在出國時遭到老公陷害的故事，並在影片最後氣炸表示，「誰的問題？」

▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲今年2月嫁給韓籍男友水哥。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲提及，平時和老公很少吵架，也不可能會在外人面前吵架，但在一次與兩對情侶出國遊玩時，竟被對方誤認為是兇悍的一方。陳妮絲表示，事件發生在冰島的玻璃屋附近，零下的氣溫和結冰的道路讓搬運行李變得困難，當時他們的行李箱只能手提，她在進屋拿露營燈時，因從未露營過而感到興奮，便拿著燈跑出去給老公看，不料卻被對方斥責：「妳在幹嘛啊？我們要搬行李欸！」即便當下感到沮喪，但她仍努力控制情緒，把露營燈放回去。

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▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲出國時被老公的反應惹毛。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

不料，當陳妮絲放完露營燈再次走出來時，老公竟然問她「燈咧？」這句話讓她當下情緒直接爆發，因此反嗆對方：「現在到底是怎樣，我剛剛拿那個燈出來的時候，你在那邊兇，你在兇什麼？」話一說完，她意識到周圍的朋友都在看，頓時覺得自己被老公「陷害」。

▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲出國時被老公陷害。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲透露，後來老公的反應讓她感到無奈和委屈，因為對方不僅回她：「妳在幹嘛啊？妳為什麼反應要這麼大？妳幹嘛那麼兇啊？」甚至還對她說：「妳這樣，我跟妳講話都要很小心翼翼欸！」這讓陳妮絲覺得被誤解成兇悍的一方，而實際上，丈夫才是起初發火的人。為此，她在影片最後以及貼文下方詢問網友的意見，同時也表示：「誰的問題？我是不是被他陷害？剛剛到底是誰在兇！」

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關鍵字

陳妮絲, 結婚, 懷孕, 水哥, 網紅, YouTuber

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