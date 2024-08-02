南珉貞「超正親妹」仙氣噴發首曝光！　網看了全暈：基因真的強

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞（남민정），因與南韓女星朴敏英有幾分相似，被粉絲封為「棒球場的朴敏英」。近日她在YouTube上傳了一隻影片，首次曝光了妹妹南至苑，妹妹驚人的高顏值馬上引起網友們暴動，驚呼她們一家的神基因。

▲Fubon Angels的南韓籍啦啦隊元南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

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南珉貞1日在YouTube頻道分享了妹妹來台的影片，影片中她與好友「韓國女生Judy」一同前往接機，並透露這是妹妹第一次搭飛機來台灣，抵達機場後，可以看到妹妹南至苑身穿白色無袖背心，米色寬鬆長褲，放下了一頭深色長髮，散發出優雅氣質。Judy還笑說「妹妹更漂亮耶，好的都遺傳妹妹了」，讓南珉貞相當無言。

▲南珉貞的妹妹南至苑。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

隨後三人一同來到牛肉麵店大啖台灣美食，而挑食的南珉貞不喜歡吃青菜，所以把菜都丟給了妹妹，讓妹妹直呼「你真正私下的樣子 ，顯露出來了」。吃飽之後，南珉貞還請妹妹自我介紹，妹妹則羞澀地用中文說「大家好，我是南至苑」，而南珉貞馬上開玩笑補充道「身高比我高一點點，長得比我醜一些些」。

▲南珉貞把菜都丟給妹妹，讓妹妹相當無言。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

影片曝光之後，馬上引來網友們討論，紛紛留言表示「妹妹太仙氣了吧」、「姊妹倆都是美人」、「姊妹可以考慮在台灣發展」、「這家人的基因真的強」、「這對姐妹的互動也太好笑了」。

▲南珉貞開玩笑說妹妹「長得比我醜一些些」。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）